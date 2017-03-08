按内地要求度身订造　港高铁“内地口岸区”半年前已动工

（联合早报网讯）日前有传媒公开一份高铁西九龙总站内地口岸区的平面图则，但香港运房局指并非是最新版本。传真社取得另一份于2016年7月修订的设计图则文件，文件显示中方在出入境设施的设计上高度参与，细致度及至“卫生间”内布局、房间墙壁厚度等，有参与工程项目的消息人士确认，图则曾呈交内地铁路部门审批，港方早在去年9月根据图则展开“内地口岸区”工程，内墙间隔已大致完成。

据星岛日报报道，传真社引述接近内地口岸工程的消息人士，图则是港铁工程承建商交予内地相关部门的版本，文件亦曾交内地铁路部门审议，港铁再根据要求修改。

“内地口岸区”(简称MCIQ，又称“内地海关、出入境及检疫设施”)，并详列布局设计，显示地下二层(B2)的“内地出境”及地下三层(B3)的“内地入境”区域，已经有仔细隔格分布。在国检及海关站岗位置，列明“实际位置将根据功能需求作调整，海关、国检将进一步确认”；B2及B3层都有“CCTV设备间”，并列明“内地方自建”、“由内地方建造”。

内地口岸区图则内，B2层内地出境大堂及B3层内地入境大堂，各有30条“电子通道”与18条“人工通道”，让旅客通关；办公室区域则预留多间房间予内地海关、国检、边检及口岸办等部门，部分房间标明用途，例如“国检药品器械存储室”、“边检处突设备间”、“海关会议室”等。

内地边境防卫工作一向由公安边防部队负责，然而在内地口岸图则中，暂未显示有预留空间让公安边防部队进驻西九高铁站。在公安部边防管理局网页上，清楚列明局方主要职责之一“......是毗邻香港、澳门边境一线的巡逻警戒......”深圳的边界防务工作，由广东省公安边防总队深圳支队负责。