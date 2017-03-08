一中承诺书争议 洪秀柱：特定媒体渲染

（联合早报网讯）世新大学签署“研修承诺书”引发违法争议。中国国民党主席洪秀柱今天（8日）说，这是行之有年的做法，政府干预、妨碍学术自由，特定媒体渲染报道，成了政府意识形态的纠察队。

据联合新闻网报道，国民党中常会下午举行，邀请党籍立委柯志恩报告“何谓一中承诺书”，柯志恩说，那是书面声明非承诺书，很久以前就存在，只是大家都不知道，很多立委任职的学校都有签署，为什么不举发，反过来控诉学校违反学术自由？声明书有何保证和法律效力？教育部凭甚么未审先判？

洪秀柱听取报告后裁示指出，发生这件事很遗憾，事实上这是非常单纯、行之有年的做法，因为特定媒体渲染报道，无限上纲，质疑特定媒体是否“成了政府意识形态的纠察队？”但这又不是事实。

洪秀柱指出，不管陆生来台或台生到大陆，基本上家长不乐见学生参与政治活动，将心比心，因此要求学校承诺，不要涉及意识形态，方便申请学校，不过，特定媒体却大肆主张、恫吓用重罚的方式，完全把手伸进去，真正干预、妨碍校园自主和学术自由，且从教育部、行政院到总统府都大加挞伐，台湾如同进入绿色恐怖的新威权统治。

洪秀柱说，政府不断制造仇中、反中的气氛，又不承认九二共识，全面禁止陆生来台，到底损失的是谁。她呼吁教育归教育，不能弄成政治正确思想检核的动作，这是很可怕的事情，希望政府不要用这样的方式制造社会不安，影响学术自由、校园自主。