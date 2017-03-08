陆团客少近三成 台故宫设国际交流办公室

（联合早报网讯）台湾国立故宫博物院院长林正仪今天（8日）表示，去年陆客团客造访故宫人数比前年减少28.9%，整体团客估计比前年减少12%，但散客提升3%，故宫将设置国际交流推动办公室，吸引外国观光客。

中央社报道称，故宫今天举办新春媒体餐叙，会中林正仪宣布启动“新故宫计划”，认为下一阶段的故宫不应只着眼硬体建设，而要以公共化为核心，对外提升国际竞争力。

林正仪宣佈新阶段施政为“国际组织化”“在地公共化”双主轴。林正仪提到，虽然陆客来台人数减少，但是国外观光客来台人数整体提升，未来会努力推动国际化，让世界各国民众有对故宫有深入认识。

2016年故宫正馆东南亚团客有2万4281人，比2015年同期成长23.9%；去年正馆欧美团客有1万4139人，比前年同期成长58.6%；去年正馆日本团客有30万5211人，比前年同期成长17.4%；去年正馆韩国团客有17万5425人，比前年同期成长33.2%，去年正馆大陆团客179万5094人，比前年同期少28.9%；去年正馆台湾与其他国籍个人有217万6905人，比前年同期增长3%。

林正仪表示，“国际组织化”部分将在故宫设置国际交流推动办公室，以结合部会资源扩大交流成效，建立国际博物馆间合作机制，并洽谈缔结姐妹馆、签订MOU，强化故宫国际竞争力、推销台湾文化。

“在地公共化”则诉求扩大社会参与，建立全民、现代化的博物馆，具体方法包含持续开放典藏资源，让全民共有共享，进行组织改造。