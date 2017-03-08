中国检察机关去年批捕电信诈骗犯罪近两万人

（联合早报网）中国最高人民检察院透露，为加大对电信网络诈骗犯罪的打击力度，2016年最高检共对“山东徐玉玉案”等62起重大电信网络诈骗案挂牌督办。全国检察机关全年共批准逮捕电信诈骗犯罪1万9345人，严厉打击了电信网络新型违法犯罪活动。

新华社报道称，2016年5月，最高检下发《关于切实做好打击整治电信网络诈骗犯罪有关工作的通知》，要求全国各级检察机关加大对电信网络诈骗犯罪打击力度，确保打击实效。

检察机关在打击治理电信网络诈骗工作中，对于电信网络诈骗案件，一律依法快捕快诉；对重大电信网络诈骗案件，一律组成专班集中办理；对重点整治地区，一律加大源头治理和综合治理的力度。

在专项打击行动中，最高检要求各级检察机关突出工作重点，重点打击出售、非法提供、非法获取公民个人信息，非法生产、销售、使用“伪基站”“黑广播”、手机恶意程序等犯罪活动。强化追赃挽损工作，充分释法说理，加强法律政策教育，通过犯罪嫌疑人、被告人家属或律师积极开展退赔工作。公安部从柬埔寨境内成功摧毁的特大跨国通讯诈骗团伙，抓获犯罪嫌疑人39名，至案件起诉时止，已经向21名被害人退赔36万余元人民币。

电信网络诈骗犯罪属于新型网络犯罪，在司法实践中，案件定性、证据采信适用等方面遇到不少新情况新问题。对此，最高检与最高法院、公安部联合印发《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》，对电信网络诈骗犯罪及共同犯罪、关联犯罪的定罪量刑、证据认定、案件管辖等方面进行了详细的规定，进一步明确了法律标准，统一了执法尺度。