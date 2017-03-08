内蒙古“粗心先生”将17万元当垃圾扔掉

（联合早报网讯）内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区警方今天（8日）发布消息，该市一名粗心的市民竟然将装着17万余元（人民币，下同）的手提袋当垃圾扔掉，所幸在警方的帮助下把钱找了回来。

中新网报道称，这位先生姓文，3月6日一大早，他像往常一样准备去自家开的粮油店打理生意。就在这时，朋友打电话来催要货款，文先生二话不说拿着装有17万6500元货款的蓝色手提袋下了楼。

出门前，文先生一边接电话还一边顺带将家里的垃圾袋也拎上，结果在扔垃圾的同时，他把装钱的手提袋也一并扔进了垃圾桶。当文先生走到了银行才突然回过神来。

惊慌失措的文先生立即打电话联系了家人，全家人在小区内翻找垃圾桶，可钱已经不见，于是报了警。

鄂尔多斯东胜公安巡逻民警和富兴路派出所民警接警后，立即赶赴现场。经查看小区内的摄像头，最终确认是一名老人在小区垃圾桶里捡拾了文先生扔掉的17万元巨款。

由于摄像头位置较远，老人样貌无法分辨，民警只能挨家挨户进行走访问询，经两个多小时的努力，终于找到这位老人。

老人说他没有劳动能力，平时靠拾荒补贴点家用，当天早晨他翻拣垃圾桶时发现一个布包，打开一看吓了一跳，里面放的红红绿绿一堆钱。由于不敢确定钱是真是假，老人特别紧张，喊来了家人。

老人的家人将袋子交给文先生，经过清点，里面17万6500元一分都没少。文先生当即拿出一千元钱酬谢老人。