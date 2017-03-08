王光亚：广深港高铁“一地两检”协商有进展

（联合早报网讯）中国国务院港澳办主任王光亚说，香港及大陆将于本月中，再协商有关制订广深港高铁的“一地两检”方案。港澳办副主任黄柳权补充，若实施“一地两检”，大陆相关部门将在西九总站做检查。

中国十二届全国人大五次会议第二次全体会议今天在人民大会堂举行，王光亚会后在“部长通道”接受采访时，主动回应涉及广深港高铁“一地两检”的问题，强调应算是有进展。

一直参与制定“一地两检”的黄柳权在另一场合称，有关商讨进展顺利，在通车前落实应该没问题。他说，西九总站将有一个范围让大陆相关部门做检查。

广深港高铁香港段预计明年中落成，届时从香港前往142公里之外的广州只需要乘车48分钟，具有重大的战略意义。不过，香港和大陆旅客的通关方式一直引起争议。

所谓“ 一地两检”是指在两个国家或地区的边境口岸，在同一地点完成两边的出入境检查、检疫手续。该安排虽然合乎效率，在香港却因为其中涉及大陆人员在港执法的问题，挑动部分港人敏感神经，认为违反了香港《基本法》。

港媒日前曝光的两份高铁西九总站设计图，显示站内一地两检设施除了有大陆清关、出入境及检疫办公室，也包括羁留室，再度引起人们关注大陆人员在港执法一事。

目前两地“一地两检”仅限于深圳湾口岸实施。中国全国人大常委会2006年通过，授权港府在深圳境内的港方口岸区范围，派香港执法人员管理，并于范围内实行香港法律。

传真社今天取得另一份2016年7月修订的西九总站设计图。该文件显示，在出入境设施的设计上，大陆参与度很高，布局设计显示，地下二层为“内地出境”，地下三层为“内地入境”区域；在国检及海关站岗位置，列明“将根据功能需求作调整”，并列明由大陆自建。

传真社引述消息人士指出，该设计图是港铁工程承建商交给大陆相关部门的版本，文件还曾交给大陆铁路部门审议，港铁再根据要求修改。而港方早在去年9月根据设计图展开工程。

港区中国全国人大代表兼香港立法会议员田北辰认为，关于在西九高铁总站设立大陆口岸区一事，香港应主导与大陆签定的协议，同时香港要另作本地立法。

他引述专家指出，这个做法有很大机会不违反《基本法》。他也说，相信大陆管辖的范围包括车厢等，大陆人员可进行出入境、海关和检疫工作，但估计在拘捕权力方面将有争议性。

香港运输研究学会资深会员熊永达认为，大陆人员在香港高铁范围内不应有拘捕权，大陆人员可在香港区域，以顾问身份建议港方人员拒绝“有问题的乘客”出入大陆，以解决跨境执法问题。

香港立法会保安事务委员会副主席涂谨申认同，在香港设立大陆管辖区，在法律和技术上均没问题，相当于缩小了香港领土范围。有关做法可避免抵触《基本法》有关大陆人员不能在香港执法的条文。

但他强调，目前主要是港人的信心问题，而现届港府没法给予港人这样的信心，担心开此先例后，香港领土一直缩小。长远而言，他认为可落实“一地两检”。