台防长冯世宽：台湾国防自主“晚了不止10年”

（联合早报网讯）台湾力求实现“国防自主”，却频频遭受外界质疑。台湾国防部长冯世宽坦言，台湾在自研自制武器方面“晚了不止10年”，但他仍期盼民众能对台湾国防工业的技术和实力恢复信心。

隶属国防部的中山科学研究院（简称中科院）研发展示馆今天举行开幕礼，身兼中科院董事长的冯世宽到场主持仪式时发表简短讲话，谈到近来各界对台湾推动国防自主政策的杂音。

他说：“各界批评也好，建议也好，对我们国防自主有许多质疑，这个我不想辩驳……我觉得国防自主晚了不止10年，假如当初（前总统蒋经国）告诉我们，退出联合国、我们应该庄敬自强的时候，我们就应该全力发展国防，今天我们的成就应该不止如此。”

冯世宽也提到，美国多年来对台湾军售尽管有限，从“中国人的传统美德”来看，台湾理应对美国“心存感念和感谢”，但他也不禁感叹，台湾“国防怎能不自主？为什么还不自主？”

联合国大会是在1971年通过2758号决议文，由中华人民共和国取代中华民国，后者遂被迫退出联合国。之后，美国国会在1979年通过《台湾关系法》，规定美国须提供台湾得以自主防卫的武器，包括现为台湾空军作战主力之一的F-16型战机。

然而，由于向美军购往往受到预算和美方审批的限制，台湾总统蔡英文去年上任后即宣示台湾国防自主的决心，并先后重启“潜舰国造”和“国机国造”计划，把部分军购预算用以支持台湾本土国防工业，进而制造就业、促进经济发展，同时将国防技术根留台湾。

不过，有关国防自主的质疑声浪从未间断过，军事专家普遍认为，蔡政府推动的决心虽值得鼓励，台湾的国防工业技术和实力毕竟停滞多年，再加上台湾仍需向外国寻求技术支援和授权，容易碰壁，相关建造计划可能胎死腹中，国防自主目标恐怕难以实现。

尽管眼前挑战重重，冯世宽仍希望台湾人民不要灰心，他期许新落成的中科院研发展示馆能让台湾人恢复对国防自主的信心，也盼借此在岛内培植国防厂商，并为本土国防科技工业吸引更多生力军。

位于桃园龙潭的中科院研发展示馆是全台第一座专属介绍台湾自主研发国防武器的展馆，去年7月动工，上周正式竣工。约1000坪的展示面积共分成10个展区，并提供座舱射击体验、作战指挥管理模拟等互动体验设备，向公众介绍中科院过去半世纪的国防科研成就，包括经国号等历代本土战机，以及天弓三型等导弹系统。

台湾的安全环境自拒绝承认“九二共识”的蔡英文上台后充满许多不确定性，从未放弃以武力收复台湾的中国大陆近期也采取大动作，包括军机和航母编队分别绕台，警示意味浓厚。

北京日前公布，本年度大陆军费预算首度突破万亿大关，达1.04万亿元人民币（约2130亿新元）。相较下，台湾国防预算近年则多维持在3000亿新台币（约137亿新元）的水平，台湾学者和绿营立委建议，台湾虽不需和大陆军备竞赛，但预算应适度增加。