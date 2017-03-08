针对朝鲜半岛局势 王毅提“双暂停”机制

（联合早报网讯）朝鲜半岛局势升温，中国外长王毅提出“双暂停”机制，呼吁朝鲜暂停核导活动、美韩也需暂停大规模军演，双方应重新回到谈判桌前。王毅表示，中国是半岛“唇齿相依的近邻”，愿意做一名“扳道工”，把半岛问题扳回到谈判轨道上。

王毅同时也措辞严厉批评美韩决定在韩部署“萨德”反导系统，称这是个“错误的选择”，将使韩国陷入更不安全的境地。

王毅今天在中国“两会”（全国人大与全国政协年会）外长记者会上，就朝鲜半岛局势和中韩关系回答了媒体提问。

朝鲜去年1月进行第四次核试验后又多次发射导弹，最近一次是在周一（6日）早上连续向东海发射四枚弹道导弹。

王毅说，朝鲜半岛局势新一轮紧张一方面是由于朝鲜不顾国际社会反对推进核导开发，但同时，美韩在东北亚地区进行“超大规模的军事演习”，也加大了对朝鲜的军事压力。

王毅说：“就像两组不断加速的列车，互不相让，难道双方都做好了迎头相撞的准备吗？”

他提出，当务之急是要“亮起红灯、同时刹车”。下一步，各方应按照双轨思路，将实现半岛无核化和建立半岛和平机制结合起来。

不过有分析指出，就连原本同朝鲜双边关系不错的马来西亚，最近也因金正男案而与平壤闹翻，朝鲜越来越不受控制，美韩不太可能与平壤坐下来谈判。

北京大学中美人文交流研究基地执行副主任、盘古智库秘书长王栋接受《联合早报》访问时说：“光靠美韩的军演和威慑不能真正解决问题，我们需要有人冷静相劝，而不是火上浇油。”

王毅今天也提醒，朝鲜半岛的另一个问题是美韩要在韩国部署的萨德反导系统。韩美军方昨天确认，已开始在韩国部署萨德，以应对朝鲜导弹威胁。

王毅说，引进萨德危害了中国的战略安全，有违为邻之道。他说：“中方敦促韩方悬崖勒马、中止部署，不要在错误的道路上越走越远。”

一年一度的“两会”外长记者会，是让中国解说总体外交方针和对重要外交议题表态的平台。王毅今天共回答了21道提问，当中大国关系是媒体的焦点之一。

王毅说，中美在“密切沟通和共同努力”下，两国关系正在朝“积极的方向平稳过渡和发展”。他透露，双方目前正为安排两国元首及各级别交往、拓展各领域合作进行“有效沟通”。

有记者在会后向王毅询问，中国国家主席习近平今年是否会访美。王毅回应说：“今年会有好消息。”

不过王毅提醒，中美各自选择了不同的社会制度和发展道路，两国应“相互尊重、相互借鉴”，并应合力不断做大共同利益的蛋糕。

王毅说，中美建交38年，“四十不惑”，中方希望中美关系能步入更稳健成熟的不惑之年。

学者王栋告诉本报，中美关系步入正常轨道，说明特朗普政府已“逐步找到状态”。

他说：“特朗普之前还盘算要打台湾牌，但经过和中国的博弈后，他清楚认识到中国的核心利益不可能用来做交换。所以对美国，还是要以斗争求团结。”

谈到中国是否会取代美国成为世界领导，王毅今天表示，“与其说领导，不如讲责任”，中国作为大国，拥有更多资源，“理所应当承担更多的责任”。

不过，中国近年来无论是承担起更多国际责任，或是提出“一带一路”倡议，都被部分西方学者视为是在取代和挑战现存国际秩序。

王毅今天重申，中国方案“不是另起炉灶，而是修正完善；不是一成不变，而是改革创新”。

他说，一带一路的版权虽属中国，但收益为各国共享，在当前保护和单边主义抬头的情况下，一带一路有助于推动经济全球化朝着更普惠、包容的方向实现再平衡。

谈到中日关系，王毅说，中方愿改善同日本的关系，但日本“需先治好自己的‘心病’”，理性看待和接受中国不断发展振兴的事实。

针对台湾邦交国接连同其断交，王毅重申，台湾同任何国家建立外交关系“都缺乏国际法依据，都没有正当性，也必然是没有前途的”。