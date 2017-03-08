张德江：人大释法表明中央反对“港独”的坚定立场

（联合早报网讯）中国全国人大委员长张德江今天在人大工作报告中肯定人大去年主动对香港《基本法》作出解释，并强调此举充分表明中央贯彻“一国两制”方针的坚定决心和反对“港独”的坚定立场。

香港两名本土派当选立法会议员梁颂恒和游蕙祯，去年10月宣誓就职时展示“香港不是中国”的横幅，并在念誓词时故意用侮辱性的念法念出英语的“中国”，后来被宣告宣誓无效、延后监誓。

中国全国人大常委会之后对香港《基本法》第104条作出解释，确定以“不真诚、不庄重”方式宣誓将视为宣誓无效，并且不得重新安排宣誓。此举引起香港部分人士不满，但人大的释法具有最高司法权威，香港的司法机关必须完全遵守，无上诉程序可循。

对于人大释法，张德江今天下午宣读今年的人大工作报告时，将之列为过去一年的一项主要工作。

张德江明确表示：“全国人大常委会主动释法，充分表明了中央贯彻‘一国两制’方针的坚定决心和反对‘港独’的坚定立场，充分体现了包括香港同胞在内的13亿中国人民维护国家主权、安全和发展利益的坚定意志。”语毕，全场响起热烈掌声。

他也强调香港是中国不可分离的部分，为此坚决反对“港独”行径。他严厉批评“港独”的本质是分裂国家，严重违反“一国两制”方针，严重违反宪法和香港基本法。

在新一届香港特首选举即将在本月底举行的背景下，“港独”与特首选举话题频频出现在本次两会上。

上个星期五（3日），中国全国政协主席俞正声就在工作报告中宣示，政协常委会支持政协委员对人大释法“正面发声”，并表示政协今年要支持香港特首和特区政府“依法施政”。

隔天，张德江出席全国两会港澳政协委员的联组会议时，强调人大不是“橡皮图章”，对特首有实质任命权。中国国务院总理李克强5日发表的政府工作报告，也首次纳入“港独”议题，警告“港独”分子“港独是没有出路的”。有分析认为，种种迹象显示，抑制“港独”将成为北京今年的工作重点。

在约1小时10分钟的报告中，张德江也要求组织好香港和澳门下届全国人大代表的选举工作。他明确要求各选举单位深刻汲取辽宁拉票贿选案的教训，严密防范措施和纪律规矩，确保选举工作弊绝风清。

五年一届的本届全国人大代表将在明年3月任满，下届代表将在1月选出。值得注意的是，全国人大拟定了港澳人大代表选举办法草案，其中将为下届的港澳人大选举推出新规定。

中国全国人大副委员长兼秘书长王晨今天发表草案说明时透露，参加港澳人大选举者须在参选人登记表中声明拥护中国宪法和香港《基本法》，拥护“一国两制”，效忠中国和香港。

草案新增的规定也明确，违反声明内容的参选人，可能不被列入候选人名单或被除名。草案还要求参选人不得接受外国组织或个人的直接或间接资助，违者会被人大常委会裁定当选无效。王晨解释，这是为了防止外国势力干涉选举、切实维护国家安全。

草案并列明，人大代表如果在履职过程违反声明内容，也可被人大常委会代表资格审查委员会终止代表资格。

另一方面，为进一步优化全国人大代表的结构并确保代表的广泛性，人大常委会拟订了下届代表名额和选举问题的决定草案，规定妇女以及基层代表特别是一线工人、农民、专业技术人员代表的比例要比上届有所上升，党政领导干部代表的比例则要比上届有所降低。

这意味着接下来将有更大的基层群体进入官方的议事殿堂，也显示官方日益重视广大基层民众的利益与意见。