提供对中国经济看法 英前财相奥斯本将年赚65万英镑

（联合早报网讯）前英国财相奥斯本在离任后仍然活跃在金融界。据悉，他在全球最大投资管理公司贝莱德的新工作将给他每年带来65万英镑的收入。

BBC中文网报道，根据奥斯本自己公开的资料显示，他每个季度的酬劳为16.25万英镑，他一年将工作48天。

自去年7月离任后，奥斯本已经通过给银行和其他公司演讲，赚了近80万英镑。

目前还担任议员的奥斯本说，他在接受贝莱德的这份工作前，已经咨询过英国的企业任命咨询机构。企业任命咨询委员会向部长们提供离任后两年内是否可以在商业机构任职的建议。

在1月份任命奥斯本为贝莱德投资学院的咨询师时，该公司说，奥斯本会提供"关于欧洲政治和政策，以及中国经济改革的看法"，他同时也将给贝莱德提供其他地缘政治趋势的分析和建议。

在奥斯本加入贝莱德之前，他曾经的首席幕僚哈里森（Rupert Harrison）早已加入这家美国投资公司，担任资深战略师。

报道指，在英国，官员离任后加入金融机构并不罕见。英国前外长黑格年初加入美国花旗集团，前首相布朗也在全球投资管理公司太平洋投资管理公司担任要职。而另一名前首相布莱尔则在离任后不久，于2008年加入摩根大通。

在现任首相特里莎·梅上任后，媒体报道说奥斯本遭到解雇。他曾在2010年至2016年间担任英国的财相。当时，他与首相卡梅伦的对华政策在英国引发一些媒体的批评。