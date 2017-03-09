台故宫孔子展拟删“万世师表”

（联合早报网讯）台北故宫7月排定“万世师表－书画中的孔子”展览，部分民众质疑“孔子与台湾关联”，故宫院长林正仪指出，尽管内容无法更动，但在展名及介绍上会更谨慎，以免产生对立，不排除拿掉“万世师表”四字。

台湾联合报报道，台中市长林佳龙年初谈重建台中神社时，曾指台中孔庙是“国民党是把以前的日本神社干掉，来用孔子统治”，引发认同与批判声浪。林正仪说，孔子对华夏文化影响很大，故宫研究上会跳脱意识形态，介绍孔子固有价值，也以艺术性和文化性诠释展品，但展名是否要用“万世师表”，会再思考。

台北故宫5月将办“于右任书法展”，由于于右任在政治上被定位为国民党大老，早年矗立在玉山顶的铜像，1995年被独派人士以“威权文化代表影响玉山视线”拆除，也引外界好奇故宫将如何介绍于右任。

林正仪说，于右任在政治上固然各界有不同看法，但其书画艺术确有成就，展览文字将强调其艺术成就，会避免用易引发争议字眼。

至于上任后哪档展览最符合心目中理想，林正仪说，故宫正规划结合书画、器物、图书文献3个研究处的联合展，希望打出故宫文创新品牌，推动故宫公共化、新美学运动。展览推出后，观众就可一睹故宫新风采。

至于故宫新研究观点跳脱中国大陆，倘若大陆以文物属中、要求归还怎么办？林正仪表示，文物流通保存本来就有不同时代背景，大英博物馆、罗浮宫藏品来自世界各地，也都没归还。他认为正是世界文物流通现象，可让更多人看到不同国家文物。