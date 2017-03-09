《成报》老板谷卓恒涉非法吸取存款案　国际刑警发红通令

（联合早报网讯）涉嫌与中国内地网络融资平台“美贷网”巨额非法吸取存款案有关的香港《成报》老板谷卓恒，被深圳公安通缉多时，消息人士指，近日国际刑警已正式发出红色通缉令，对他展开全球追捕，其中包括香港。若他在境外落网，将很可能被引渡返回内地受审。至于其内地资产，据悉已全数被执法当局冻结，而“美贷网”财务总监王景及谷的妻子沈威正排期在法院受审。

香港星岛日报报道，谷卓恒牵涉网络融资平台“美贷网”非法吸收公众存款案，2015年5月27日被深圳市罗湖区人民检察批准逮捕后，国家公安部将谷列入“天网行动”的搜捕名单，近日更有突破性发展，据悉国际刑警已正式对谷卓恒发出红色通缉令，在全球范围展开缉捕，其中包括香港。

据悉，红色通缉令是国际刑警组织成员国要求他国协助侦查犯罪时发放的最高级别紧急通缉令，有效期五年，可续期，直至缉拿归案为止。换言之，有参与国际刑警的外国警方，有责任拘捕谷，并将其引渡返回中国内地受审。

“美贷网”案件早在2016年5月13日，已有第一批落网疑犯在深圳市罗湖区人民法院受审，“美贷网”董事长助理王雪华和法定代表人郝建国，在庭上指证谷卓恒才是真正老板，郝供称，谷曾在2014年11月，利用投资者的投资款项收购《成报》股权。两人被法院判处有期徒刑七年后，不久分别提出上诉，深圳市中级人民法院经审理后，去年9月18日驳回上诉，并维持原判。

深圳市中级人民法院判决书透露，谷卓恒在2012年7月，与郝建国在深圳罗湖区成立深圳市鼎和资产管理有限公司及深圳美贷电子商务有限公司，通过互联网设立“美贷网”融资平台、“信达财富”和“中融资本”“P2P”融资平台，承诺以百分之十至二十的年利率回报吸收公众存款，所有款项存入公司法定代表、其妻子沈威的私人银行帐户。但该公司在2014年11月“爆煲”，投资者无法取回资金，涉及苦主350人，累计涉案金额达9.6亿元人民币，未提取款项4.7亿元人民币，有关款项已被当局查封。

另外，消息人士称，谷卓恒在2013年涉嫌以不当手段，取得深圳坪山一幅17万平方米、市值约30亿元人民币的地皮，有关地皮已被执法人员查封；另谷持有的广东韶关市新丰县阿里山味公司股权，今年1月底也被当局悉数冻结，案件仍在审理中。

至于谷的妻子沈威，消息称早前已在北京落网，现被羁押于深圳罗湖看守所，与同样被捕的“美贷网”财务总监王景等候开庭审讯。

消息人士称，从“美贷网”投资者、多名被捕和被判刑的人士口供和证据，以及公安调查所得资料，有充分证据证明谷疑是该网络融资诈骗集团的主脑，有关当局已向别国提供情报，要求有关国家警方采取拘捕行动，并遣返中国内地受审。