台首座慰安妇人权馆开馆 日本团客最多

（联合早报网讯）由台湾妇女救援基金会独立募资经营的“阿嬷家–和平与女性人权馆”，历经三个月试营运后，3月8日国际妇女节全面开馆。除推出常设展新作及系列活动外，也启动“当代女力发展计划”，将透过附设的商店提供女性创业及就业的机会。

台湾联合报报道，“阿嬷家”营运时间为星期二至星期日，每天上午10点至下午5点。为吸引更多民众走进“阿嬷家”了解阿嬷们的生命故事，全面开馆后依旧维持不收门票，采自由乐捐，以支持“阿嬷家”的永续营运。

妇援会董事长黄淑玲表示，由于是全台湾第一座民间成立的女性人权馆，“阿嬷家”特别选在国际妇女节全面开馆，以宣示从“慰安妇”人权运动延伸到对妇女人权的持续追求。过去三个多月试营运期间，累积的参观人数已破万，参观民众约有六成为年轻族群，两成为外国观众。另外，也有一些民众以团体形式到“阿嬷家”参访，到2017年2月底为止，共有18个参访团，其中来自外国的参访团就占了六成五，以日本团为最多。

黄淑玲表示，不少日本民众特地指定“阿嬷家”作为台湾旅游的行程点之一，学习在日本难以接触到的历史真相，更有日本教授带着大批研究生到“阿嬷家”参访。“阿嬷家”的成立，达到希望保存历史并做为国际交流平台的建馆目的。

除了保存“慰安妇”人权运动的珍贵史料之外，“阿嬷家”另一个目标是推动当代女力发展。妇援会执行长兼“阿嬷家”馆长康淑华表示，妇援会在陪伴台湾“慰安妇”阿嬷长达25年的历程中，看见这些阿嬷们从性别暴力被害人转变为女权运动发声者，以及在16年的身心工作坊中，阿嬷们透过创造力展现出可贵的生命力与复原力，因此，妇援会希望让“阿嬷家”成为支持女性能力展现及拥有滋养能量的场域。