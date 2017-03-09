中核董事长：中国核电站非常安全 飞机撞击也不泄漏

（联合早报网讯）中国全国政协委员、中核集团公司董事长王寿君8日表示，日本福岛核泄露事故发生后，不少人出现“谈核色变”倾向，但其实中国核电站的安全程度非常高，“即便遭受飞机撞击，中国在建和运营的核电站也不会出现泄露。”

中新社报道，除了地震等极端灾难性事件外，核电站的另外一大风险来自飞机的恶意撞击。据介绍，中国过去设计的核电站一般可抗小型飞机的撞击，“9·11”事件后设计的三代核电机组可抗商用大飞机撞击。

王寿君在当日的记者见面会上称，日本福岛核电站与中国现在在建和运营的核电站有极大的差异。

全国政协委员、核工业西南物理研究院院长刘永指出，日本福岛核事故的发生源于三个主要因素：其一，这个电站是第一代核电机组，反应堆堆芯比较落后，安全防护方面存在一定隐患；其二，这次事故是在地震和海啸叠加的极端条件下发生的；其三，日本方面应急举措不到位，导致其成为人类的灾难。

刘永表示，中国并不具备导致上述灾难发生的任何一个因素。特别是由于技术的进步，中国如“华龙一号”等具有完整自主知识产权的三代核电技术，已经解决了一代核电机组在断电后依赖外部电源散热的安全隐患。此外，监管和应急系统方面，中国有最完整的核安全制度和各级监管机构。

“不能再让人们一说起核来，就只能想到原子弹”，王寿君表示，核技术能用在农业、医疗、航天等各个领域，而且安全性非常高。此次全国两会期间，中核集团建议设立国家“核科学日”，向全国人民普及核知识，让公众了解核、认识核、接受核。

除呼吁人们科学认识核技术、消减恐慌外，王寿君也强调，不能对核电站的安全运营掉以轻心。