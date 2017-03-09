李彦宏：民企创新能力不比国企差

（联合早报网讯）中国全国政协委员、百度董事长兼首席执行官李彦宏9日表示，民营企业在创新的能力上不比国有企业差。不要认为民营企业鼠目寸光，只看眼前的利益，不看长远利益，不愿意在研发上投入。

中新网报道，李彦宏在今天的政协记者会上回答有关“民营企业承担科研的国家使命”等提问时说，民营企业在创新的能力上不比国有企业差。他看到在政府工作报告里提到过，全国的研发经费占GDP的总比例大概是2.5%左右，在央企当中，央企的研发费用占他们的总收入比重只有百分之一点几，低于全国平均水平。而民企像百度这样的企业，这两年差不多都是研发费用占总收入比重在15%左右，是很高的。所以，不要认为民营企业就是鼠目寸光，只看眼前的利益，不看长远利益，不愿意在研发上投入。



李彦宏还说，企业做研发其实是非常注重实效的，至于这些研究成果如何惠及民生，他认为这也是民营企业的一个优势，民企在做这些东西的时候，不是为了做研究而去做研究，而是这个东西将来能不能真的被市场所认可、所使用，做技术的人和科学家不一样，科学家可能想搞清楚世界上只有5个人只能搞清楚的问题，但是做技术的人，是想作出一个东西来，世界上有5亿人、50亿人能够从中获益。他觉得很多这种技术在民营企业的手上，可能会更快地推广到市场上，更早地去惠及更多人。