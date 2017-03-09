云南将发布旅游法庭地图 方便游客维权

（联合早报网讯）中国全国两会期间，全国人大代表、云南省高院院长张学群表示，“为方便游客维权，云南省高院携手百度地图，即将联合发布云南旅游法庭地图。”

新华网报道，近年来，云南旅游业发展的同时也暴露出许多问题，旅游市场不规范成为焦点话题。云南高院重拳治乱，在重点旅游景区、景点设立旅游巡回法庭和旅游案件巡回审判点，此举得到了各级人大代表的赞赏。目前，旅游法庭已经基本实现重点景区全覆盖。

张学群介绍，“我们把处置旅游纠纷的关键，归纳为‘三快’原则”，针对旅游纠纷案件涉诉标的小、争议不大、权利义务关系明确的特点，积极运用小额诉讼和简易程序，快立、快审、快结。对于适用小额诉讼程序和简易程序审理的旅游纠纷案件，原则上应当日受理、当日立案、当日送达，力争就地受理、审理、调解和执行。加强巡回审判工作力度，推广车载法庭等巡回审判模式，最大限度减少当事人诉累，案件审理中要注重调解、简化文书，尽量做到即时履行，确保旅游纠纷及时化解。

截至今年2月，云南省各中级人民法院已经根据辖区内旅游资源分布情况，设立旅游巡回法庭69个，旅游巡回审判点74个，已经基本实现重点景区全覆盖。旅游巡回法庭或旅游案件巡回审判点运行了一年多，对于化解旅游纠纷、保障消费者合法权益发挥了不小的作用。

张学群还透露，云南高院携手百度地图，即将联合发布云南旅游法庭地图。届时遍布全省旅游重镇的69个旅游法庭，74个旅游巡回审判点，相关法庭地址、地图定位、联系法官姓名和电话等基本信息一览无余。方便来云南旅游的司法维权信息早知道，出现纠纷理性维权，快捷解决。