中国发布2016美国人权纪录：一些重要方面继续恶化

（联合早报网讯）中国国务院新闻办公室今天（9日）发布《2016年美国的人权纪录》，批驳美国人权状况。纪录指出，2016年美国的人权状况在一些重要方面继续呈恶化趋势。

中国央视报道，中国发布近一万字的《2016年美国的人权纪录》，从生命人身权利、政治权利、中低收入群体生活状况、种族歧视、妇女儿童老年人权利、侵犯他国人权六方面，通过事实说明，2016年美国的人权状况在一些重要方面继续呈恶化趋势。

人权纪录指出，美国涉枪犯罪持续高发，监禁率居高不下。全年共发生枪击事件58125起，共造成15039人死亡。2016年6月，一名持枪者在奥 兰多一家夜总会内开枪，造成50人死亡，53人受伤，这是美国历史上发生的最严重的枪击事件。美国监禁率居世界第二，受过监禁的人数高达7000万，占成 年人的三分之一。

美国警察滥用执法权力。2016年共有963人被警察枪杀。警察滥用职权枪杀平民却极少被追究刑事责任。

2016年，金钱政治和权钱交易主导美国选举，竞选过程谎言充斥，闹剧不断，政治权利无法保障，民众抵制和抗议活动此起彼伏。

美国贫富差距不断扩大，中低收入群体生活状况堪忧。2016年，美国成年人全职工作比例创1983年以来最低水平。过去30年将近70%的收入流入到最富有的10%的人的腰包。4500万贫困人口生活困难，七分之一的美国人生活在贫困线以下。

美国种族主义持续存在，种族关系日趋恶化。联合国人权理事会非洲裔问题专家工作组调查报告称，美国国内种族问题严重，没有解决好殖民历史、奴隶制、种族隔离、种族不平等和种族恐怖主义等问题。美国正面临一场“人权危机”。

美国妇女儿童老年人权利保障状况未见改善，弱势群体权利受到严重侵犯。女性收入大幅低于男性。约四分之一的女性曾在工作中受到过性骚扰。每年约有500万老年人遭到虐待。

美国依然粗暴侵犯他国人权，空袭造成大量平民伤亡，海外监听项目侵犯他国公民隐私权。非法关押和虐待他国囚犯问题迟迟未得到解决。

美国至今仍未批准《经济、社会和文化权利国际公约》《消除对妇女一切形式歧视公约》等核心国际人权公约，拒不接受联合国有关人权决议草案。

和人权纪录同时发布的还有一万六千字的《2016年美国侵犯人权事记》，按时间顺序记录了去年一年发生在美国的侵犯人权事件。