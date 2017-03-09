台国安局：八名台湾人倾向支持IS 持续监控

（联合早报网讯）台湾国安局官员今天在立法院表示，台湾有支持IS倾向的可疑人士计有八个，由于这八人精神不稳定，因此国安局仍持续监控这八人，八人都是台湾人。

台湾联合新闻网报道，台湾立法院外交及国防委员会今天邀请国安局进行业务报告，印尼女子特莉（Tri Astiningsih）因为疑似涉激进组织伊斯兰国（IS）被台湾遣返，台国安局长彭胜竹面对民进党籍立法委员蔡适应质询时表示，该名女子是因为从事工作与来台目的不同，并因逾期滞台而被遣返。

蔡适应引用国安局在立法院上一会期的报告指出，台湾有支持IS倾向的可疑人士计有八个，蔡适应询问这八人最新状况，国安局第三处处长黄裕顺答询表示，由于这八人精神不稳定，因此国安局仍持续监控，八人都是台湾人。

蔡适应追问，如果有外国人在台湾工作，但后来被通报可能是支持IS的人该怎么办？黄裕顺表示，如果是外国人就遣返，如果是归化台湾的外国人就持续监控。黄裕顺表示，由于涉恐名单敏感，不方便在此说明。

国民党籍立委吕玉玲质询时表示，世界大学运动会将举行，是否有支持IS的人透过世大运进入台湾？

彭胜竹说，针对世大运，去年4月开始就进行部署和掌握。吕玉玲追问有没有掌握IS在台活动人员名单？彭胜竹说，的确有和相关友方交换名单，没有名单上的人入境台湾，会请移民署做好管制。