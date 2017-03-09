国资委主任谈混合所有制改革:宜混则混 宜独则独

（联合早报网讯）中国国资委主任肖亚庆今天就混合所有制改革表示，不是说所有的国有企业、中央企业都要搞混合所有制，宜混则混，宜独则独。

中国网报道，十二届全国人大五次会议新闻中心9日举行记者会，邀请国务院国有资产监督管理委员会主任肖亚庆、副主任张喜武、副主任黄丹华和副秘书长、新闻发言人彭华岗就“国企改革”的相关问题回答中外记者提问。

对于今年《政府工作报告》中提出要深化混合所有制改革，肖亚庆在回答记者提问时说，混合所有制改革总的方向要坚持。但不是说所有的国有企业、中央企业都要搞混合所有制，适合于搞的就搞混改，适合于控股的就控股，适合于百分之百的就百分之百的国有股。所以，宜混则混，宜独则独，宜控则控，也可以参股，国有企业不一定控股，也可以参股。

肖亚庆指出，混合所有制改革在实践中不是一混就灵，混改是重要举措，但不是唯一的，在推进过程中一定要沿着中央指明的正确方向做好混合所有制改革。



肖亚庆表示，2017年混合所有制的突破口要进一步扩大。首先，适合在三四级企业搞混合所有制改革的就在三四级搞，有的企业希望层级再进一步升高，要根据实践的发展和效果来看。二是混合所有制改革确实是要让各个股东方、利益方都得到利益，中央企业、国有企业有的体量很大、领域很宽、产品繁多，怎么搞混合所有制改革，可能在集团层面还没有想好，还没有设计好，就在它能够设计好的领域去搞。同时，寄希望投资这些国有企业的民营企业，他们也有意愿在这些领域去搞。还有，既然是混合所有制，参与的这些市场主体和资方的主体如何在公司治理上能够真正像混合所有制这种制度安排参与，能够确实既保证国有资产的保值增值、防止流失，也要保证各个参与主体能够得到期望的符合市场要求的回报，在这方面要进一步的试。同时，还有一点，混合所有制改革还要通过一定的时间带来实际效果。所以，2017年混合所有制依然是重要的改革举措之一，要把这项工作深入推动下去。