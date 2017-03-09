人大代表建议将“职务侵占罪”并入“贪污罪”

（联合早报网讯）今年全国两会，全国人大代表、广东昭信企业集团董事长梁凤仪提交了《关于对<刑法>的“职务侵占罪”并入“贪污罪”，为民企发展保驾护航的建议》。

据澎湃新闻网报道，梁凤仪建议，把“职务侵占罪”并入“贪污罪”，不再以国资、民资性质的不同来论罪量刑，以使刑法对各种所有制经济主体给予同等的法律保护，为振兴实体经济作出更大的贡献，从而激发民营企业坚定在实体经济持续发展的信心，充分体现《刑法》在民企发展中的保驾护航作用。

根据《中华人民共和国刑法》规定，“职务侵占罪”及法律后果为公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。国家工作人员利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的，是“贪污罪”。

梁凤仪认为，相较于“贪污罪”，“职务侵占罪”量刑起点高，最高刑罚轻。在开放改革之初，为鼓励非公经济的发展，在立法条件尚未成熟的条件下，以国资、民资性质的不同，来划分“贪污罪”和“职务侵占罪”，在量刑起点和刑罚有所区别，侧重大力打击“贪污罪”，以肃清公职人员队伍风气，保护国家财产神圣不受侵犯。而对非公经济，则以抱着开放改革“摸着石头过河”的处事方法，以“两高”出台的司法解释为量刑依据标准，几十年来为维护国家经济稳定发展发挥了良好的作用，做出了有力的贡献。

而如今，随着开放改革步伐的不断推进，市场的开放自由度已大大改变，大量的农村人口已转向城市，就业面也从过去的单纯依靠国有、集体企业到大量涌向占有半壁江山的民营企业。经过30多年的成长，民企的经济成分得益于国家政策的改革，多种混合型经济已成气候。因此，以国资、民资性质的不同来论罪量刑的做法应要思考改变。

同时，侵占民企资金轻刑化，会造成侵占民企资金现象屡禁不止事件频发，急需刑法加大打击惩罚力度，净化社会空气，树立法律权威。在各种经济成分并存的混合型经济企业越来越普遍的情况下，需要刑法对所有市场经济主体发展保驾护航。