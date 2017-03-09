许家印：感觉今明两年国足水平会大上台阶

（联合早报网讯）中国全国政协委员、恒大集团董事局主席许家印在今天（9日）举行的政协发布会上表示，感觉今明两年中国国家足球队水平会大上台阶。另外，中国足球已有很大进步，中超联赛水平有了很大提升。目前中国球市是亚洲最好的球市。

据香港文汇网报道，许家印在谈及足球问题时笑称，“我认为，这几年中国足球还是有了很大的进步，球市越来越火。目前中国球市是亚洲最好的球市，中超联赛的水平我认为也是提高了很多。有一点，我感觉在外援的引进方面，应该和中国足球的水平相匹配，不能搞外援的引进竞赛，应该把投资的重心转向青少年足球的培养上。”

许家印也谈到，“我感觉今明两年，中国国家队的水平会大上台阶，为什么？因为现在的中国国家队的教练是世界顶级教练水平，现在国家队的管理模式是足协主席领导下的主教练负责制，所以世界顶级水平的教练再加上主教练负责制的管理模式，我相信，中国国家队的水平一定能够大上台阶。”

中国多年来一直希望能培养出本国版的“梅西”，并振兴足球事业。恒大集团为此投入巨资成立足球学校，从青少年起培养足球苗子。许家印很自信地表示：“我们学校有2800个小孩，目前还没有看到梅西，至于有没有C罗，也还没有看到。但是，我们这种大力度对青少年足球的培养，我相信有十几亿人口的中国，一定会有很多的优秀球员出来。”