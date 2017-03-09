全球十大白手起家女富豪 第一名来自湖南农村

（联合早报网讯）毛泽东最着名的一句话是“妇女能顶半边天”。现在，女性拥有全球越来越多的财富，尤其是在中国。

美国财经杂志《福布斯》当地时间妇女节（8日）公布的“世界白手起家女富豪榜”显示，除了中国的蓝思科技创始人周群飞凭借74亿美元财富，成为全球白手起家女首富外，榜上56位身家超百万美元女富豪中，有21人来自中国大陆，5名来自香港，比例将近一半。

周群飞从小跟随双目失明的父亲在湖南农村长大，16岁辍学后到深圳打工，每天的收入不到1美元。1993年周群飞靠约3000美元（约合4200新元）启动资金，开始独立创业，后来公司赢得摩托罗拉V3手机屏幕订单，周群飞的事业取得了重大突破。2015年3月蓝思科技成功登陆创业板，周群飞的身价开始激增。

另据BBC中文网报道，周群飞在同日公布的《2017胡润全球白手起家女富豪榜》中排行第二，仅次于76岁的房地产富华国际集团主席陈丽华。

福布斯榜单中，大陆房地产商陈丽华排名第三，香港企业家朱李月华排名第四，大陆房地产商人吴亚军及其家人位列第五。

而根据胡润研究院公布的《2017胡润全球白手起家女富豪榜》，该榜单列出88位身价超过十亿美元的白手起家女富豪，其中中国占名单的三分之二。

胡润研究院解释，相比其他发达国家，中国过去实施独生子女政策，缓解了女性在家庭中的负担，祖父母辈也承担了照顾下一代的责任。因此中国可以在白手起家女富豪榜单中，占多达十分之六。

但从胡润榜单上来看，在全球最富有20位女性中，仅两位白手起家，其他人财富均来自继承。而榜单中四分之一的女富豪的财产为家族共有，虽然尽量做到分离计算，但仍很难清楚分割。