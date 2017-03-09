涉非法集资 香港《成报》主席谷卓恒遭国际刑警通缉

（联合早报网讯）中国大陆公安机关说，国际刑警已发出红色通缉令，在全球通缉涉嫌非法集资的香港《成报》主席谷卓恒。谷卓恒目前在美国遥控《成报》，该报近期因发表一系列署名文章批评主管香港事务的大陆官员而引人注目。

中共中央反腐败协调小组日前宣布启动“天网2017行动”，透过与国际刑警联手合作，加紧追缉境外在逃疑犯，据悉通缉名单中包括谷卓恒。大陆出入境纪录显示，谷于2015年2月出境后再没有入境纪录。

据了解，《成报》经历多名“金主”先后入主及离开后，2011年8月由有解放军背景的广东利海集团田炳信接手，自此《成报》编采路线全面亲北京。至2014年谷卓恒入主《成报》，其背景也令人怀疑“不简单”。

2014年12月《成报》75周年酒会，谷卓恒亲自到香港主持，当时的香港政务司长林郑月娥、中联办副主任杨健等官员纷纷出席，显示谷仍相当受到北京重视。

但其后新华社突然报道，谷卓恒与妻子沈威，于2012年在深圳成立网上平台“美贷网”，以高达10至20厘的高息，吸引投资者存款，涉及资金超过13亿元人民币（2.4亿新元），投资者初时有稳定回报，投资额愈滚愈大，但到2014年11月，投资者发现网上平台无法提款，谷卓恒过后更告失联。

去年8月底开始，《成报》发表一系列署名“汉江泄”的评论文章，矛头直指香港特首梁振英、中联办主任张晓明，甚至主管港澳事务的中国全国人大委员长张德江，批评他们“虚报港情误导中央”。

有关文章还曾预言梁振英不获连任，其后消息得到确认。“汉江泄”还批评梁振英“在香港推行政治斗争，使其党羽可取得政治权力和经济利益”，文章极尽辛辣挖苦，声称是中纪委调查中联办的材料。

据悉，谷卓恒曾在香港生活一段时间，然后前往美国。若他在境外落网，将可能被引渡回大陆受审。至于其在大陆的资产，据悉已全被执法当局冻结，主要助手王景与妻子沈威也正在大陆法院排期受审。

国际刑警组织去年底在印度尼西亚举行全体大会，由中国公安部副部长孟宏伟当选新一任主席，加快大陆追缉行动步伐，有所谓“百名红通名单”，即要追捕潜逃海外的特大贪官，至今已有超过三分一的人归案。

据悉，外逃人士选择目的地多为美国及加拿大，其次是新西兰、澳大利亚、新加坡等地。北京也透过与国际刑警合作发出红色通缉令，追缉其他在逃的经济犯罪人士。

但据国际刑警组织网页资料显示，国际刑警组织不能强迫任何成员国逮捕红色通缉令名单上的人士，并由各成员国决定红色通缉令在其境内的法律价值。身为成员之一的香港警方，今天拒绝评论事件。（易锐民香港报道）