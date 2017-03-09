中国环保部长承认 当前空气治理工作仍存难点

中国环境保护部部长陈吉宁今天（9日）说，中国近三年的空气质量显著改善，说明治理方向和路径是正确的。但他也承认，当前治理工作仍存在难点，主要是针对冬季的污染防控措施还需进一步加强，因此下来的工作重点将是抓落实。

中国多地常被雾霾笼罩，污染情况在冬季尤其严重。北京在今年元旦期间的重污染情况就持续超过200个小时，为此还两度延长预警。

雾霾这个备受关注的民生问题自然成为今天记者会上的一个焦点。陈吉宁受询时说，中国实施大气污染防治行动计划的这三年来，空气质量显著改善，显示治理方向和路径是正确和有效的。

陈吉宁列举数据说明，北京去年的细颗粒物PM2.5平均浓度为每立方米73微克，比2013年下降18％；京津冀、长三角、珠三角的平均浓度分别为71微克、46微克、32微克，与2013年相比分别下降33％、31.3％、31.9％。

此外，74个受监测的重点城市中，去年PM2.5平均浓度是每立方米50微克，比2013年下降30.6％。与此同时，优良天数的比例也上升，重污染天气发生的频次明显降低。

不过，他也承认当前的污染治理仍存在弱点，特别是针对冬季的污染防控措施还有待加强。

他指出，下来的关键是抓落实，“就是要撸起袖子，把这些已经部署的工作抓实、抓细、抓好”。

他举例说，当前的环境执法能力不足，很多地区特别是在区县级环境监管的人员严重不足，装备老化等问题十分突出，很难适应现在日益繁重的监管任务。为此，环保部将破解体制机制的束缚，加强基层执法能力建设。

但他强调，由于高污染排放量的背后有着复杂的经济社会活动，包括偏重的产业和能源结构，因此改善空气质量的工作不可能一蹴而就，“既要打好攻坚战，又要打好持久战”。

尽管如此，他乐观地认为，既然中国比发达国家更快地解决二氧化硫导致酸雨等环境问题，中国也一定能比发达国家更快地解决空气污染问题。（蔡永伟北京报道）