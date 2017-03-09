蔡英文接中华文化总会会长 陈建仁江春男任副会长

（联合早报网讯）台湾中华文化总会（简称“文总”）今天（9日）举行会员大会，推选出总统蔡英文为新任会长，副会长由陈建仁、江春男担任。蔡英文也提出文总未来三大重点工作项目，一是提升台湾文化实力，二为持续以文化作两岸交流，三为以文化作为推动新南向政策的基准。

但文总的人事安排，也遭到非议。据自由时报报道，国民党文传会副主委胡文琦今晚痛批，指文总主要任务为发扬中华文化，一位不认同自己国家的元首如何发扬文化？如今更推举酒驾事件造成纷扰的江春男出任副会长，再次印证民进党酬庸不断，总是众人皆醒，唯我装睡独醉。他呼吁蔡英文三思，别将国家文化及名器断送在私心与自己手上。

中国大陆于1966年发动文化大革命，蒋介石于1967年设立“中华文化复兴运动推行委员会”，旨在推动中华文化复兴，自蒋介石起，历任总统都兼任该会的会长。前总统李登辉于1991年将该会改名为“中华文化复兴运动总会”，并登记为社团法人，民进党籍的前总统陈水扁又将之改名为“国家文化总会”，国民党籍的前总统马英九再改名为“中华文化总会”，马在2010年将会长职务交给刘兆玄，自己担任名誉会长。

去年5月新政府上任后，中华文化总会人事权就争议不休，此前已接连两次因人数不足流会，导致无法改选新会长，直到今天才让蔡英文拿回文总的主导权。