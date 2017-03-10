广州设立“绿色通道” 引进人才落籍

（联合早报网讯）为吸引大批人才前进广州，广州市人社局、广州市公安局联合发布《关于设立广州市人才引进入户绿色通道的通知》，吸引更多优秀人才至广州落地生根、创新创业。《关于设立广州市人才引进入户绿色通道的通知》指出，符合申办“绿色通道”条件的民众，需至广州市人社局引进人才入户申办系统上传资料，经各部单位核对资料无误后，申办人就能够拿到入户信息卡及准迁证。最后到原户籍地和入户地办理迁入、迁出手续。

据中时电子报报道，广州市人社局表示，和正常“人才引进入户”政策相比，“绿色通道”简化繁冗的申办流程，民众仅需在最后办理户口迁入和身份证申领时，亲抵公安机关办理，除此之外，就不需要于各个承办部门来回奔波，节省许多时间和精力。

倘若申办人因特殊情况，无法亲抵现场办理，可由服务团队提供“优先办理、上门服务、即到即办”的全面服务。例如，知名足球明星郜林，就是“绿色通道”的受惠者之一，也是透过“绿色通道”落籍于广州的第一人。

今年3月，郜林因恒大淘宝足球队赛事频繁、训练密集，无法亲抵现场办理广州入户；而人社局和公安局的服务团队，就专程上门替郜林办理入户签证。

为确保“绿色通道”能顺利施行，广州市将设立人才引进直接申报点、人才服务站，也将提高工作效率，提升“人才引进”服务的水平。