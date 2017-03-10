（联合早报网讯）近年来，韩国已成为中国游客第二大出境目的国家。根据韩国旅游部门的数据，2016年前往韩国的中国游客数量达到了806.77万人次，占韩国入境游客总量的46.8%。

据证券日报报道，然而，随着“萨德事件”的持续发酵，航空公司也加入了“抗韩”队伍。《证券日报》记者了解到，宁波机场赴韩国多条航线近期将全部停飞，同时各航空公司也将根据市场情况对韩国航线进行相应调整。

此前3月3日，携程、途牛、同程等网站已经下架了所有韩国游的产品。途牛同时表示，强烈抗议韩国部署“萨德”系统及韩国乐天集团为“萨德”提供部署地。对于前期已预订相关产品近日出游团期的游客可正常出行，如涉及韩国乐天相关行程将对客沟通进行调整；相关产品远期出游订单途牛将对客沟通取消并全额退款或转至其它目的地。

同日，中国国家旅游局也在其官网发布了韩国旅游提示，提醒中国公民，清醒认识出境旅行风险，慎重选择旅游目的地。

由于客流剧减，国内多家航空公司根据市场情况对韩国航线进行调整。

记者从宁波机场了解到，机场赴韩航班将于近期全部停飞：东方航空宁波至清州航线从3月15日开始停飞，宁波至济州航线从3月11日起停飞；春秋航空宁波至济州航线目前已取消3月16日至3月26日的航班；奥凯航空宁波至济州航线于3月15日起停飞；易思达航空宁波至清州航线于3月15日起停飞。