徐州卫计委宣布该市二孩生育登记首次超一孩

（联合早报网讯）全面二孩政策实施一年多以来，各地逐渐进入生育高潮。3月9日，来自徐州市卫计委的数据显示，2016年徐州市五县五区共计出生12.7万婴儿，其中二胎有6.5万人，二产率为51.18%。据悉，这是该市二孩生育登记首次超过一孩。徐州市卫计委有关负责人称，为“备战”二胎生育高潮，徐州妇幼保健和公共卫生资源开始纵向整合，组建全市妇幼健康服务联合体。

据中新网报道，数据显示，徐州40岁及以下愿意生育二胎的人占85.27%，41岁及以上的人有明确生育意愿的占14.73%。徐州市妇幼保健院主任医师朱锦明说，二胎政策放开后，许多高龄孕妇赶紧抓着生育年龄末班车生育二胎。由于产妇年龄偏大，疤痕子宫等并发症增多，导致生育的风险大大增加。

徐州市卫计委妇幼健康服务处白晏飞处长介绍，为应对“二胎潮”，徐州加快县级妇幼保健院建设，总投资超过3亿元。目前，全面启动县区孕产妇危急重症救治中心建设，已经被列入“2017年徐州市政府为民办实事工程”。同时，徐州卫计委又分别成立3家市级危重孕产妇救治中心和4家市级危重新生儿救治中心。另外，徐州卫计委还对全市2451名产儿科医务人员开展新生儿复苏技术全员培训、考核工作，提高了医务人员对危重新生儿的救治能力。