总设计师吴光辉：准备首飞的C919还要做大量试验

（联合早报网讯）“成飞的机头做得是非常好的，从质量到新技术的采用，以及进度方面都做得非常好。成飞也多次被我们评为优秀供应商。”全国政协委员、中国商用飞机有限责任公司副总经理、国产大飞机C919总设计师吴光辉，在两会期间接受华西都市报-封面新闻记者采访时说。

据封面新闻报道，2015年11月2日，中国国产C919大型客机首架机在上海总装下线。吴光辉说，C919首架机总装下线以来，项目在系统集成试验、静力试验、机上试验、试飞准备等工作上稳步推进，目前首架机进入首飞准备状态。不过，C919的具体首飞时间还没确定。

C919大型客机是中国首款按照最新国际适航标准研制的干线民用飞机。自2008年研制工作启动后，有关C919的工程进度一直被外界关注，特别是其首飞时间。

对于具体的首飞时间，吴光辉说目前还没有确定。

“只能说，现在已经进入首飞准备阶段，但还要进行大量的试验，比如滑行试验，还有首飞的评审会要进行，这些工作完成以后我们就首飞。”吴光辉说。

据中国商飞公司介绍，C919已经在上海浦东机场完成多次滑行预试。下阶段将继续安排低速、中速、高速滑行试验，目前“首飞”机组人员正在逐步熟悉C919大型客机及各系统的性能，“首飞”时间将依据后续试验和工程进度，在完成“首飞”技术评审后适时确定。

同时吴光辉还介绍，C919的第二架飞行试验机目前已进入总装，第三架飞机也已开始进行部段装配。