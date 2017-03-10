全球白手起家女富豪近半来自中国

（联合早报网讯）《福布斯》在美国时间妇女节(3月8日)公布“世界白手起家女富豪榜”。榜上56人中有21人来自中国内地、五名来自中国香港。

据参考消息网3月10日报道，世界第一白手起家女富豪是中国香港的周群飞，她是中国手机玻璃制造公司蓝思科技的创办人，目前身价74亿美元。

依地区分布，今年榜单上有21人来自中国内地，占37.5%。有17人上榜的美国为第二大国。中国香港以五人位列第三。越南、日本则是第一次有女富豪入榜。

世界女首富周群飞现年47岁，出生于中国湖南的农村，小时候家境贫困，1980年代全家到深圳谋生。她半工半读取得学历及手机玻璃制造技术。1993年开始在深圳创业，2003年成立蓝思科技公司。

而在同日公布的另一份排名——胡润研究院《2017胡润全球白手起家女富豪榜》中，周群飞则排行第二，仅次于76岁的房地产富华国际集团主席陈丽华。

在《福布斯》榜单中，陈丽华排名第三，香港企业家朱李月华排名第四，中国房地产商人吴亚军及其家人位列第五。伯恩光学的始创人兼总裁杨建文的妻子林惠英排名第六。

《2017胡润全球白手起家女富豪榜》列出了88位身价超过十亿美元的白手起家女富豪，其中中国上榜人数占名单的三分之二。

胡润研究院解释了中国人士占比较高的原因，称相比其他发达国家，中国女性在家庭中的负担有所减轻，祖父母辈也承担了照顾下一代的责任。

但从胡润榜单上来看，在全球最富有20位女性中，仅两位白手起家，其他人财富均来自继承。而榜单中四分之一的女富豪的财产为家族共有，虽然尽量做到分离计算，但仍很难清楚分割。