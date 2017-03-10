中国国家公园体制总体方案将出台

（联合早报网讯）中国正试点建立大熊猫、东北虎豹、长城等九个国家公园。根据今年政府工作报告，国家公园体制总体方案将出台。

据中新网报道，1872年，世界首个国家公园——黄石国家公园在美国诞生。此后，国家公园逐渐成为一个世界性的概念。

2013年，中共十八届三中全会首次提出“建立国家公园体制”。2015年，《建立国家公园体制试点方案》发布，提出通过国家公园体制试点，实现中国保护地体系的“保护为主”和“全民公益性优先”。

至去年底，九个试点实施方案全部经中央全面深化改革领导小组审议通过，包括青海三江源、湖北神农架、福建武夷山、浙江钱江源、湖南南山、北京长城、云南香格里拉普达措、东北虎豹和大熊猫国家公园。

“国家公园的特点是规模大，能很好保护大型物种”，全国人大代表、北京师范大学生命科学学院教授张大勇说。他从事生态学研究已近30年。

资料显示，美国黄石国家公园占地8983.17平方公里，这大约相当于四个东京、七个纽约市。中国东北虎豹国家公园比黄石公园还大。

中国的国家公园如何建？张大勇强调，“可借鉴外国经验，但不能全盘复制。”他说，中国与外国国情不同，如美国国家公园不少处于无人区，但中国人口稠密。

“国家公园说到底是个公园。”张大勇说，要平衡“保护”与“寓教于乐”的功能，让游客在亲近自然中增强生态保护的意识。