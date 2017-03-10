90后、95后成为中国跨境电商主力消费群体

（联合早报网讯）《2016年进口消费洞察报告》近日出炉，报告显示，中国进口消费已从强调性价比开始转向注重品质，中产消费群体从以80后为代表的“海淘原住民”向以泛90后、95后、00世代为代表的“网购原住民”扩散，呈现娱乐化、二次元、运动潮等多元进口消费趋势。

据澎湃新闻报道，2012年以前，海淘的主要模式还是“人肉代购”，到了如今，跨境购物已经成为了主要消费模式之一，以往红红火火的“人肉海淘”虽仍旧存在，但相比日渐成熟、规模庞大的跨境电商，其竞争力亦大不如以往。

报告显示，泛90后和95后如今正在成为跨境电商的主力消费群体，其占比已经超过50%，尤其是在三四线城市，年轻人群已经成为跨境消费的主要构成人群，其购买力也相当惊人。随着泛90后逐渐步入婚姻，个人消费者和家庭消费者在购物时的区别呈现出泾渭分明的态势。报告显示，当泛90后群体处于单身时，其更关注“吃喝玩乐美”，在食品、美妆护理等方面的消费成为大头，而当其进入婚姻状态并有了孩子之后，无论男性还是女性，其对母婴类产品的消费金额便会大幅上升，而相关个人消费则被大幅压缩。有意思的是，相比较妈妈，泛90后的爸爸更关注孩子在“吃喝玩乐”方面的需求，而前者则更愿意把钱花在孩子的穿着上，想要把他们打扮得美美的。

被大众广泛认可的“女人和孩子的钱最好赚”这句话亦再度在报告中得以体现。77.5%的女性会在以天猫国际为代表的跨境购物平台上购物5次以上，76%的女性会购物2-4次，28.3%的80后会购物5次以上，23.6%的会购物2-4次，而在一二线城市，年均完成跨境购物5次以上的比例接近73%，完成2-4次购物的比例则为71%。与此同时，一二线城市的80后女性多数已经为人母，其首次购买母婴产品的比例也高于其他人群，并且在之后的购买过程中，对于母婴产品的购买比例持续走高。

虽说母婴类产品的消费数字一路看好，但值得关注的是，美妆正在超过母婴、食品等热门进口品类，成为贡献成交第一大品类，尤其1000-2000元高单价的美妆用户占比正在提升，而美容仪、洁面仪等高科技产品也正在走俏。

《2016进口消费洞察报告》同时勾勒了一幅作为跨境购物生力军之一的泛90后在日常生活中的消费场景图。报告显示，足球是泛90后男生最喜爱的运动，篮球、户外运动紧随其后，泛90后女生则更热衷于瑜伽、游泳等运动。有意思的是，跑步这一对身体素质要求不高的运动同时出现在了泛90后男女运动类消费排行榜的第5位，可见该运动在各品牌的宣传下，逐渐走红并拥有相当数量的粉丝。

与此同时，消费数据也显示出了南北方不同的运动喜好，新疆、内蒙、东北等北方地区的男生对于篮球的热爱程度更高，而云南、四川等地的男生更喜欢跑步；浙江、江苏、湖北、河南等地的泛90后女性消费者把大量热情投入到了瑜伽运动之中，而山东、湖南和云南的女生则更喜欢游泳。