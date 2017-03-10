中国工商总局回应“年年打假 假货源源不绝”

（联合早报网讯）十二届中国全国人大五次会议新闻中心于3月10日（星期五）15时在梅地亚中心多功能厅举行记者会，邀请国家工商行政管理总局局长张茅就“深化商事制度改革”的相关问题回答中外记者的提问。

据中国网报道，澎湃新闻记者问：刚才，我注意到张局长在谈到第一个问题时，提到假冒伪劣产品，这个问题也与打假有关。我的问题是，这么多年民众的感受是假货源源不绝，有一些地区造假甚至是公开化、规模化，您认为应该建立怎样的长效机制才能彻底遏制假货？还有舆论呼吁像治理酒驾一样打假，您怎样看待这个问题？谢谢。

张茅说：我们在这方面做了大量工作，仅假冒商标侵权商标案件去年就查处了2.8万件，包括各个企业、各个互联网的平台，也对打假工作做了很多工作。但是问题仍然存在。比如互联网网购的投诉五分之一是假冒伪劣产品。针对这个问题，要继续做好一下工作。

第一，落实好相关的法律法规。第二，健全社会信用体系。第三，加大惩戒力度。

他说：最近我也注意到，一些企业家像马云提出来要加大惩戒力度，像打击酒驾一样打击造假行为，我是赞成的。总的看，在市场环境中，不仅是造假，其他一些不正当竞争行为的违法成本也是比较低的。这需要引起我们的高度重视。我觉得，加大惩戒力度，最终是建立信用系统，如果这个企业没有信用了，就不是100万、200万的问题。最终要建立起企业自律、行业自律、社会监督、政府监管的社会共治系统。