反港独有功 梁振英获提名为全国政协副主席候选人

（联合早报网讯）中国全国政协常委会今天（10日）以294票赞成，2票弃权，通过香港特首梁振英成为政协副主席候选人，下周一（13日）政协闭幕时交由全体委员表决。大部分港区政协均认同梁振英任内处理“占中”和反港独有功。

港区政协常委陈永棋指出，提名梁振英做政协副主席，是肯定他对香港的贡献，尤其是反“占中”时坚定的立场，使“占中”完结；以及他坚定反对和制止“港独”的立场，北京对此有正面评价。

他又称，如果梁振英当选，加上前特首董建华，届时香港将有两名政协副主席，反映北京重视香港。被问到有两票弃权，是否与梁振英涉及UGL事件有关，陈永棋没正面回应。

港区政协常委何柱国表明，投票时将支持梁振英做政协副主席。至于梁涉及收取澳洲企业UGL款项案件，他认为，相信北京已研究过，因此，若北京认为没问题，也轮不到政协委员去评论。

另一位政协常委唐英年认为，兼任政协副主席与特首不会有角色冲突，因特首是行政机关首长，而政协是协商民主的机构。而且，梁的余下任期与政协职务重叠时间短。

港区政协委员陈婉娴也认同，政协是给予意见的机构，梁振英出任副主席问题不大，但仍有所谓“重叠特首”的问题。她说，待他7月1日卸任特首后才出任会较理想。

另一位港区政协委员周梁淑怡认为，不知那两名政协常委是基于甚么原因不投赞成票，反映有人不赞成这项任命。她说，梁振英能做到国家对他的要求，因而得到支持，至于她本人的投票意向，则还需观察。

另一方面，香港特选候选人林郑月娥今天出席香港记协座谈会时，回应有关问题称，如果制度容许现任特首获提名为政协副主席，是否支持就只是个人判断问题，她不用回应。

出席同一场活动的另一位候选人胡国兴认为，梁振英日前因“UGl事件”言论而控告泛民梁继昌诽谤，其幕僚应劝谏梁振英放弃控告，可惜新闻统筹专员冯炜光反而叫人准备“看好戏”，“若我是特首，我会叫冯炜光另谋高就。”他说。

香港廉政专员白韫六与传媒茶聚时重申，只要是涉及香港人的案件，在香港发生，包括贿赂或公职人员行为失当等，不论对方处于什么地位，廉署都会调查。（易锐民香港报道）