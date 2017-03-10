（联合早报网讯）中国黄金协会预计，未来五年中国黄金需求将保持增长，但增速放缓，2020年中国黄金消费量有望达到1200吨。

中新网报道，中国黄金协会会长宋鑫今天（10日）在北京表示，2016年，中国黄金消费量975.38吨，连续4年成为世界第一黄金消费国，与2015年相比下降6.74%。其中，黄金首饰用金611.17吨，同比下降18.91%；金条用金257.64吨，同比增长28.19%；金币用金31.19吨，同比增长36.80%；工业及其他用金75.38吨，同比增长10.14%。

宋鑫认为，受黄金首饰用金的拖累，2016年中国黄金消费量大幅下滑。另一方面，2016年黄金的避险功能突显，实物黄金投资表现抢眼，金条和金币消费大幅增加，合计增长近30%。2016年中国黄金产量453吨，但消费量为975吨，产能远远不能满足市场需求。中国黄金行业正在进行供给侧改革，在产业结构调整、淘汰落后产能的过程中，僵尸企业，安全、环保不达标的企业要退出市场，这将进一步加剧市场供需矛盾，未来可能需要进口更多的黄金。

宋鑫说，在黄金饰品方面，现在普遍存在产品同质化严重、附加值不高的问题。黄金饰品加工技术工艺相对落后，对黄金珠宝产品的内涵挖掘不够，设计缺乏创意，要赋予产品生命力，就要赋予产品更多的文化内涵。

世界黄金协会数据显示，2016年全球黄金需求同比增长2%，至4308.7吨，创2013年以来新高。但受黄金消费大国印度和中国的黄金首饰消费大幅下滑影响，2016年，全球黄金首饰需求降至近7年新低。