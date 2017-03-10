于泽远：解放军的声音更大了

北京人民大会堂东门外，参加两会的解放军代表和委员每年都会受到各路媒体“围堵”，但除了礼节性回应，这些军方人士大多不愿与媒体交谈。

不过，今年的情况有所不同，一些媒体从解放军代表和委员身上“套”出了信息和表态。对中国周边的各种热点问题，解放军的声音更大了。

《香港商报》昨晚报道，针对韩国引入美国萨德导弹防御系统，多位解放军高级将领向中国民众“大派定心丸”。陆军司令员李作成上将透露，针对萨德问题，他刚和美国参谋作了电话长谈，无奈改变不了结果。李作成表示，中方早已料到美韩部署萨德，解放军已做好各种应对准备。

该报还引述解放军东海舰队航空兵副司令员梁旭的话说，部队上上下下都做好准备，就等中央的一声号令，“放心吧，你就等着看，不用着急。”

在几千名记者到处抓新闻的两会现场，媒体“挖”出一些军方人士的表态并不奇怪，但像李作成这样身居要职的现役上将公开对媒体谈论解放军如何应对萨德，还是有些出人意料。这既表明解放军有信心对付萨德，也显示军方代表和委员不像往年那样回避热点问题。

最敢言的军方“明星”当属全国政协委员、原南京军区副司令员王洪光中将。3月3日，在被问到美国有可能在台湾部署萨德系统时，王洪光厉声说道：“他敢！”“我把话放这儿：美国在台湾部署萨德之日，就是我们解放台湾之时！”

王洪光高调重提大陆已多年不用的“解放台湾”概念，还表示要将“台独”、“港独”“一块儿干掉”，迅速掀起一阵舆论波澜。有人指王洪光代表了中国军方的“好战”。中国军网也在3月4日发表文章，称王洪光的言论是他个人的观点，希望外界“别过度解读王洪光委员的‘硬话’”。

但仅仅两天后，中国军网又发表长篇文章，为王洪光的直率回答喝彩。文章强调：“王洪光中将敢言战，乃国之幸事”，“如果一名军人站出来说准备打仗却被舆论围攻，战火离我们或许就真的不远了！”

文章还特意指出，作为军人，只要不违反原则，在法律范围内，在军队纪律范围内，在自己权利范围内，说出自己认为没错的话，应该没有什么问题。

中国军网这两篇文章的差异有些耐人寻味。它至少说明，面对萨德入韩、“台独”倾向加重、南中国海仍不太平等压力，一些参加两会的解放军代表和委员不愿一味沉默，希望更多地发出自己的声音。而军方的强硬表态显然有助于消减民众对上述热点的担忧，平复某些民粹主义情绪和怨言。高层对此应该也乐观其成。

同时，近两年中国军事改革如火如荼，大批新装备不断入列，解放军整体实力明显增强。在两会这种重大场合，通过将领的个性化语言，展示军队的亮点和开放程度，在中国民众看来，这对解放军的形象来说并非坏事。