同学形容涉间谍案陆生：他就是书呆子＋好学生

（联合早报网讯）台湾国立政治大学企业管理研究所（简称“企研所”）毕业陆生周泓旭，涉嫌吸收外交部官员，获取机密资料遭司法羁押禁见。曾一起上课的同学表示难以置信：“周就是我们课本印象中的书呆子加好学生类型”。

去年从政治大学企研所毕业的中国大陆籍男子周泓旭，疑以学生身分做为掩护，涉嫌赴台从事共谍组织发展，并向岛内多个公务机关、学校刺探公务机密。

据联合新闻网报道，办案件人员调查，周泓旭涉嫌接触一名在台求学时认识的外交部官员，想以旅游招待等方式，吸收其交付机密外交资料，还以通讯软件“微信”，向这名外交官员刺探公务资讯。

虽然周男到案件后矢口否认犯行，但检方认为周男涉犯国家安全法，也有逃亡、串证的风险，向台北地方法院声押获准。

调查周泓旭的脸书内容，其中写到他来自于大陆辽宁省本溪市，曾在淡江大学、政治大学就读过。

周男在淡江大学就读时期的同学说，周泓旭在2009年以校际交换生名义，到淡江财金系学习；印象中，“周就是我们课本印象中的书呆子加好学生类型”，也是那种上课会起立向敬礼老师的学生，“很中国风”，可是周在开始用脸书后，言行举止开始有融入台湾的感觉。

政大表示，周泓旭是开放陆生来台后的第二届陆生，于2012年进入企业管理所就读，105年毕业。在学期间学业和课外活动表现正常，师长都没有发现异状，而周入学资料有注明是“共青团”。