中国央行行长周小川：外汇储备下降是正常现象

（联合早报网讯）中国央行行长周小川今天（10日）强调，中国外汇储备下降是正常现象，因此中国在政策制定方面应持平常心，避免反应过度。中国外汇储备从2014年中的4万亿美元（5.7万亿新元）峰值降至去年底的3万亿美元，并在今年1月失守这个被市场关注的整数心理关卡。不过，外汇储备在2月重返3万亿美元关口上方，终结此前连续七个月下跌的态势。

对此，周小川今天在全国两会记者会上受询时说，本来也没有必要积累太多外汇储备，部分储备还被认为是热钱。

他进一步解释，由于发达国家自2008年金融危机以来普遍采取经济刺激和货币宽松计划，促使流向新兴市场的资本大增，据国际货币基金组织估计达到4.2万亿美元，其中至少三分之一流到中国。因此，在一些发达经济体开始复苏后，有相当一部分资金回流，导致中国外汇储备下降。

但他强调，中国当前约3万亿美元的外汇储备仍是全球第一，而且远远超出第二位，所以外界对储备缩水不应过度反应。“储备的东西就是要留着用，而不是攒着看的，所以这也是一种正常的事。”

副行长易纲补充说，使用外汇储备和维护人民币汇率基本稳定的整个过程，利大于弊，对中国和对国际社会都有好处。“我们卖出美元都收回了等价人民币，不是说外汇储备都打水漂了，这是一个等价交换的过程。”

今天是周小川自去年10月在美国华盛顿参加系列会议以来，首次公开发言，备受关注。

被问及人民币汇率走势时，周小川预计，今年的趋势将会稳定，美元波动虽然会短期影响人民币汇率波动，但目前来看人民币没有持续贬值的基础。

周小川认为，正常的汇率波动是常态，央行今年将继续实行有管理的浮动汇率制度，在合理均衡水平上基本稳定。

他也重申，今年汇率政策总体仍是“稳健中性”，央行政策工具箱里的工具较多，使用工具自然可能也带有引导市场价格和预期，同时传导货币政策的意图，“但是也不见得对每次操作数量、价格都要作出过度解读”。

对于唱空人民币的声音近一年多来有所增强，周小川认为这种质疑有点过分，因为中国经济总体比较健康，去年第四季还有所提升。

另外，周小川今天也对中国规模高达60多万亿元人民币（12.3万亿新元）的资产管理市场发出警告，并透露央行已同银监会、证监会、保监会、外汇局在许多较大的问题上初步达成一致，未来进一步细化后将作出初步规范。

但他强调，由于市场不断变化，这个规范绝不是一劳永逸。

在周小川看来，资管领域尤其是理财市场存在一些混乱，如标准差距太大、套利机会太多、投机性过强等问题。同时，监管之间通气不够，对市场总体观察和风险把握仍不够好。资产管理产品或理财产品嵌套运行，中间存在着套利或违规行为，没有为实体经济服务。因此，未来需要出台更有效的金融监管协调机制。

至于备受瞩目的去杠杆进展，周小川指出，非金融企业的杠杆率和负债率过高，因此金融系统不能过多支持这类企业，而是需要鼓励直接融资。但他认为，由于存量很大，因此去杠杆是一项中期的改革，短期内不会看到明显效果。

在约1小时20分钟的记者会上，周小川和三位副行长围绕金融改革与发展回应中外媒体的12道问题。虽然新意不多，但周小川的回答熟极而流，展现其专业态度。

从2002年起主政央行至今，69岁的周小川早已过退休年龄。四年前，他当选全国政协副主席，以晋身“党和国家领导人”的方式化解其年龄限制，续任央行行长。本届任期预计在明年3月届满，今天的两会记者会可能是他的“告别秀”，但也有消息称他可能留任。

周小川的去向备受关注，但没人在今天的记者会上就此提问。（蔡永伟北京报道）