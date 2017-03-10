兑现 “重视南台湾”承诺 蔡英文高雄设南部办公室

（联合早报网讯）台湾总统蔡英文正式在高雄设立南部办公室，兑现前年“重视南台湾”的竞选支票，但学者认为南办实质意义不大，多此一举。

落脚高雄市凤山行政中心的总统府南办今天（10日）举行启用茶会，蔡英文亲自南下主持，高雄市长陈菊和总统府资政张俊雄也到场加持。

蔡英文致辞时指出，成立南办的意义是“政府不能在冷气房里做决策，不能以台北观点看天下”。她也强调，执政的民进党政府绝对重视区域平衡，“只要做得到，愿给南部更多支持”。

过去国民党主政时期，在野的民进党多次批评执政者“重南轻北”，导致南北发展长期失衡。去年初胜选全面执政后，民进党籍市长相继发出总统府南迁，以及立法院搬往台中的呼声，却招来外界“诸侯割据”的批评。

总统府发言人黄重谚今天强调，总统府设立南办，代表政府重视区域发展平衡，也重视南部地区发展，未来与南部发展有关的讨论皆可以利用南办的空间进行。

针对蔡英文会否固定南下，黄重谚受询时说，这得视总统行程安排。根据目前规划，总统府南办将由资政张俊雄不定时进驻。

总统府南办约760平方公尺，由高雄市府无偿借出。黄重谚说，南办不设办公室主任，也不会有特别编制或预算。针对外界质疑总统府南办与行政院南部服务中心性质重叠，黄重谚告诉《联合早报》，两者不会“叠床架屋”，而是“活化政府空间的运用”。此外，府方已开始规划在中部设立办公室。

台湾战略学会理事长、淡江大学兼任教授王崑义接受《联合早报》访问时指出，南办的形式意义大于实质意义，纯粹为蔡英文履行竞选承诺之举。他也不认为与民进党内部新潮流派系不和的蔡英文，欲借南办掌控局势，或为下届县市长选举布局铺路。

陈菊是新系大佬之一，日前传出陈因选举事宜在总统官邸茶叙上当着蔡英文的面，怒轰党中央。但陈菊和蔡英文两人今天在茶会上互相吹捧，一扫怒言相向的传言。（黄顺杰台北报道）