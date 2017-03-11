政协委员建议取缔“娱乐性的吃喝玩乐”真人秀节目

（联合早报网讯）中国全国政协十二届五次会议正在北京举行。全国政协委员、民建中央常委、中华职业教育社副理事长马国湘今年带来《关于发起“净化工程”的提案》。

据中国网报道，马国湘接受采访时介绍，当下新媒体、新技术、新语境下，广大民众的心灵接受量、包容量在逐步增容，但是一些电视台、互联网和直播平台受市场影响，盲目追求高收视率、高点击率，充斥着大量低俗媚俗庸俗、畸形人生观和错误价值观的娱乐节目，进入“临摹与抄袭”、“狂欢与舌噪”、“审丑与窥私”盘根错节的“迷途”,误国误民，令人扼腕，必须及时制止。

对此，他提出三点建议。

在实施中华优秀传统文化传承发展工程的大背景下，首先建议中宣部、文化部、广电总局和中国互联网协会等有关职能部门强强联手，联合发起“净化工程”，加强联系与沟通，加强监管，加强舆情监控，及时、坚决取缔一些不健康、无意义的综艺节目和直播平台、不良网站，并对有关人员严惩严罚。

第二，促进文艺节目的自主创新与快速研发。目前普遍缺乏教育、励志、知识类节目，因此要学习《中国诗词大会》《开心辞典》《非凡匠人》等用流行方式传承了文化基因的优秀节目，给予优秀节目补贴和奖励。同时，建议取缔明星化“娱乐性的吃喝玩乐”的真人秀节目，取缔脱离现实、脱离群众的无聊游戏节目，重点推出大型公益性真人秀节目的制作，特别是以公益性为目的“帮忙类”真人秀，宣扬正面积极的人生态度，提倡关怀弱势群体，互帮互助。

第三，加强网络剧全流程管理，改变网络剧仍自审自播的模式，建议网络剧应与电视剧、电影一样立项、报批、制作、审看。