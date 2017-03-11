中国驻德使馆要求下架辱华T恤 相关产品仍未下架

（联合早报网讯）“德国网站出售辱华T恤”一事在华人社会引起强烈反响。

据环球时报报道，中国驻德国使馆发言人9日发表声明称，近日，德国某纺织服装产品定制网站出售印有“救一只狗，吃一个中国人”“救一条鲨鱼，吃一个中国人”等字样的T恤。中国驻德国使馆经商处已与涉事公司、德国联邦经济部进行交涉，表示强烈不满，并要求涉事公司立即将所有辱华T恤下架，向中方做出解释和道歉。不过《环球时报》记者10日看到，该企业德国官网上仍在出售相关产品。

据报道，《环球时报》7日曾就“辱华T恤”一事电话采访Spreadshirt新闻发言人阿德勒女士，被告知“这并非种族歧视”。9日记者希望再次采访时，接电话的却是其女同事格鲁里希。听记者提出“德国官网为什么不撤下辱华T恤”问题后，这位女士拒绝回答，并说“不知道阿德勒女士什么时候回来”。

据德国之声中文网报道称，该公司发言人阿德勒9日在接受该媒体采访时表示，每一个上传到spreadshirt上的设计方案，在最终发表和出售之前都会经过审核。即使已经发表的设计，也有可能被撤回，比如网友认为哪个设计不恰当或违法，都可以点击“举报”按钮投诉，该公司会在接到投诉后再次审核设计图案。她还透露，“救一只狗，吃一个中国人”这一字样的产品也遭到网友投诉，“但我们经过审核后认为，这个设计没有种族歧视色彩，而是想通过一些固有成见表达一种幽默。幽默往往都是建立在成见之上，当然幽默也是个人口味。我们网页上的设计自然不是人人都喜欢。不过我们的最高宗旨也包括不伤害某个人或某个群体。”

柏林华人学者郑禾表示，尽管中德经济合作紧密，但德国企业却屡次爆出辱华丑闻。他认为，德国媒体应该负主要责任，像“中国人吃狗肉”就是媒体炒作起来的。由于在德华人少，没有强大的华人团体，发声也少。中国人应该主动“反击”，通过媒体和团体等渠道让这些辱华企业改正错误。