云南发现4.2亿年前新种鱼类化石

（联合早报网讯）中科院科学家在云南曲靖市，发现了一种4.2亿年前身披奇特鳞片的古鱼——丁氏甲鳞鱼化石，证明了早在4.44至4.19亿年前的志留纪，地球就已经进入了“鱼类时代”。

据新华社报道，据论文通讯作者、中国科学院古脊椎动物与古人类研究所研究员朱敏介绍，这条丁氏甲鳞鱼约20多公分长，身体覆盖着厚密、坚硬的菱形鳞片，在它的第一背鳍前，就覆盖有约30列较厚且相互关联的鳞片，如同身穿盔甲的武士。

朱敏表示，系统发育分析显示，甲鳞鱼属于肉鳍鱼类干群，有早期硬骨鱼的特征，但它又有肩带、腰带、背鳍棘及头部膜质骨。再加上它奇特而坚硬的鳞列构造，充分表明早期硬骨鱼类的形态分异度远大于之前认知。据介绍，原始的硬骨鱼类大多有厚重且连接在一起的鳞片，能起到保护作用，而今天的多鳍鱼、雀鳝等，也还保留着类似的厚重鳞片。可是随着鱼类的演化，如今常见的鱼类鳞片已变得很薄。

朱敏称，在4亿多年前的志留纪，以及之后的泥盆纪，云南曲靖是一片温暖的赤道海滨，也是许多生物、特别是脊椎动物的演化乐园。除了丁氏甲鳞鱼外，还有着钝齿宏颌鱼、长孔盾鱼、梦幻鬼鱼、云南鱼类、宽背志留鱼、初始全颌鱼、长吻麒麟鱼等潇湘脊椎动物群成员。

丁氏甲鳞鱼也成为继梦幻鬼鱼之后，云南发现的第二种较完整保存的志留纪硬骨鱼化石。其名字丁氏甲鳞鱼（Sparalepis tingi）也是由朱敏团队命名，属名（Sparalepis）意指鱼身上的鳞片，像古波斯步兵手持的柳条编织成的矩形盾牌，种名（tingi）则是为了纪念云南曲靖志留纪剖面的命名人、中国地质学奠基人之一的丁文江先生。