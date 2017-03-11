山西再追缴109幅被盗壁画：非法买家迫于压力自首

（联合早报网讯）山西平遥警方9日发布公告称，针对山西多处古建筑壁画被盗的调查又有了重大进展，继今年2月追缴260幅壁画后，再次追缴被盗壁画109幅，其中有两幅盗自平遥的壁画。

据北京青年报报道，警方称，近期平遥公安局刑警东片中队加强了对案件的在逃犯罪嫌疑人的追逃以及被盗壁画的追缴工作，经过对在逃人员李某的家属进行耐心劝导，犯罪嫌疑人李某于2017年2月28日投案，追缴了被盗的109幅壁画。平遥警方介绍，缴获的壁画中至少两幅壁画来自平遥。

今年2月20日，平遥警方称破获了一起古建筑壁画被盗案，警方称，从去年12月2日至28日，其先后在屯留、翼城、黎城、洪洞、沁水、襄汾六县，河南洛阳、濮阳两市四次集中收网，抓获15名犯罪嫌疑人，上网追逃5人。经查，落网的几名犯罪嫌疑人供认所盗窃来的壁画全部卖给了河南安阳籍犯罪嫌疑人李某。

平遥警方于2017年1月17日对犯罪嫌疑人李某依法刑事拘留并上网追逃。2017年2月28日犯罪嫌疑人李某迫于压力向平遥警方投案，交代其在两年内多次购买被盗壁画的犯罪事实。

目前，此次追缴的被盗壁画已全部移交相关部门开展鉴定工作，此案在进一步侦办中。

今年2月20日，山西省公安厅官方微信公众号发布消息称，破获了2016年平遥重点文物保护单位龙天庙内10幅壁画被盗一案，追缴壁画260幅，瓷器、青铜器等各类物品529件，陶瓷碎片10箱。经鉴定，其中国家三级文物19件、一般文物142件。