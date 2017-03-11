工信部：中国机器人领域有低端化和产能过剩风险

（联合早报网讯）对于当前全球掀起的机器人热潮，中国工业和信息化部副部长辛国斌11日在北京表示，中国在此领域存在高端产业低端化和低端产品产能过剩风险。

据中新社报道，官方数据显示，2016年，中国工业机器人产量达7.24万台，同比增长34.3%，产业规模日益扩大，但机器人产业重复建设现象亦逐渐显现。

辛国斌在当日举行的十二届全国人大五次会议记者会上指出，据工信部不完全数据，目前中国有20多个省市将机器人作为重点产业培育，全国建成和在建的机器人产业园区超过40个，机器人企业逾800家。不过，中国自主品牌工业机器人仍以中低端产品为主，尤其六轴以上多关节机器人供给能力相对较低。

对于这一现象，相关部门和地方此前已出台“中国制造2025”分省市差别化实施指南，并制定了工业机器人行业准入条件。

辛国斌表示，针对行业存在的低水平重复建设倾向和苗头，官方将进一步整合产业创新资源，推动建立机器人创新中心，提升产业创新能力。此外，还将采取措施重点支持机器人产业关键零部件质量及可靠性能提升，推进机器人在新兴产业和传统制造业领域的应用等。

他透露，相关部门将防止行业无序扩张，尽快制定实施工业机器人的行业规范公告管理办法，进一步提高准入门槛，规范市场竞争秩序。与此同时，通过推进机器人行业组织建设、加快完善检测认证平台等，促进机器人及关键零部件认证和评价体系完善。