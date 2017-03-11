周涛：性教育课本"尺度"该由科学说了算

（联合早报网讯）近日有媒体报道，杭州萧山一位二年级孩子的妈妈吐槽《小学生性健康教育读本》“尺度太大”，并晒出含有“男女生殖器相关介绍”的图片，引发网民热议。教材的编写方、北京师范大学儿童性教育课题组回应称：了解是为了更好的保护，性知识需自然准确地传递给儿童。孩子在性健康教育课上能自然、大方地说出生殖器官的科学名称，年龄越小越自然。

据中国青年网报道，对此，中国全国政协委员周涛表示，无论是通过学校教育还是家庭教育的途径，用最适合孩子生理发育阶段特点的形式进行教育才是当务之急。

周涛表示，现在孩子普遍发育的比较早，必要的生理知识教育需要跟进，但一定要适应该阶段孩子生理、心理的特点。

在周涛看来，很多性教育方面的知识，在我们的传统观念里是缺失的。“比如我小的时候就没有接受过这方面的教育，父母和老师也没有让我警惕身边的人。然而现在大家都知道，威胁更多地来自身边熟悉的人，而不是完全不认识的人，这是社会的不断变化造成的。其实，男童被性侵的现象同样不可忽视，也更具有隐蔽性。但可怕的是，很多家长是没有这种意识的。”周涛表示，自己也是为人母，明白父母是孩子教育的第一责任人，家庭性教育不能缺失。同时，相信科学的、符合孩子成长阶段特点的性健康教育，一定能对孩子的成长产生积极影响，会有越来越多的学生喜欢上性健康教育课，也希望更多父母支持学校开展性健康教育。