卫计委：取消“以药补医”是今年最难啃的“硬骨头”

（联合早报网讯）中国国家卫生和计划生育委员会副主任、国务院医改领导小组办公室主任王贺胜11日在十二届全国人大五次会议记者会上说，“取消‘以药补医’这个机制，是我们深化医改的重中之重，也是我们今年最难啃的‘硬骨头’。”

据中新社报道，中国的“药品加成”政策始自上世纪50年代。发展至今，“以药补医”逐步演化成为一种逐利机制，损害了民众利益，迫切需要通过改革来解决。

按照今年政府工作报告的要求，2017年中国要全面推开公立医院综合改革，全部取消药品加成。王贺胜说，这意味着中国公立医疗机构将彻底告别“以药补医”的时代。

要实现这一目标并非易事。王贺胜坦言，“改变以前的运行机制，还是很难的。因为它既涉及了深刻的利益调整，改的是体制机制，又涉及到医疗、医保、医药三医联动改革。”

2009年中国启动新一轮医改以来，一直把取消药品加成作为破除“以药补医”机制的切入点和突破口。通过逐步取消药品加成，每年降低药品费用。王贺胜说，据不完全统计，今年预计将再次为民众节省药品费用600亿至700亿元人民币。

怎么实现破除“以药补医”机制？王贺胜说重点是要按照“腾笼换鸟”的思路：

一是腾空间，即挤压药品价格的虚高水分，开展医保支付方式的改革，来激发医院和医务人员合理用药、控制费用的内生动力。

二是调结构，就是把降低药品价格、规范医疗服务行为腾出的空间用于调整医疗服务价格，要把检查检验的价格降下去，把服务的价格提上来，体现医务人员技术劳务价值，优化医院收入结构。

三是保衔接，就是医保支付和财政补助，医保支付和财政补助政策要同步跟进、无缝对接，确保民众负担总体不增加。

除此之外，还要充分保护和调动医务人员的积极性，要依法严厉打击涉医违法犯罪行为，维护正常医疗秩序，构建和谐医患关系。