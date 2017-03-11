卫计委：中国“全面二孩”政策实施一年成效初显

（联合早报网讯）中国国家卫生和计划生育委员会副主任王培安今天（11日）说，截至去年12月底，中国“全面二孩”政策实施刚好一年，全国住院分娩的新生婴儿是1846万，成效初显，符合预判。

当天，在十二届全国人大五次会议举行的记者会上，王培安作上述表示。

王培安指出，“全面二孩”政策实施一年来成效初显：1846万这个数字是2000年以来中国出生规模最大的一年，比“十二五”期间年均出生人口数增加了140万。

他说，中国去年的总和生育率达到1.7%，而新世纪以来，总和生育率一直在1.5%至1.6%之间徘徊。“这些数据说明，‘全面二孩’政策实施的效果是相当明显、相当乐观的。”

王培安引用一份研究结果称，中国符合生“全面二孩”的目标人群是9000万，考虑到年龄、健康、个人意愿等问题，这9000万目标人群里能够生小孩的只有28%。

国家卫计委组织的专项调查显示，影响生育意愿的因素主要有三方面：一是妇女的职业发展，母亲生完孩子后的再就业和求职方面的问题；二是婴幼儿抚育面临困难，托幼特别是三岁以下小孩的托幼资源比较缺乏，多数家庭主要靠祖辈抚育第三代；三是经济上的压力。

王培安说，接下来国家卫计委将会同相关部门，进一步健全完善税收、社会保障、住房、就业等政策，优先配置妇幼保健、托幼、学前和中小学教育等公共服务资源，构建生育友好的社会环境，鼓励民众按政策生育，保持适度生育水平，促进人口长期均衡发展。