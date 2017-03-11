钟山：中美贸易关系密切 贸易战不符两国利益

中国商务部部长钟山说，中美贸易关系密切，两国都离不开对方。他表示，贸易战不符合两国根本利益，双方应加强合作、管控分歧，发挥好经贸合作在两国关系中“压舱石”和“推进器”的作用。

钟山今天下午在中国“两会”（全国人大与全国政协年会）商务部记者会上说，中美已形成“你中有我、我中有你”的利益交融格局，近十年来，美国对中国出口年均增长11％，而中国对美国出口年均增速则为6.6％，证明中美对彼此都非常重要。

他也提醒，有舆论认为中国离不开美国，但事实上“美国也离不开中国”。

美国总统特朗普在竞选期间多次批评中国抢走美国工人的饭碗、操控汇率为中国商品打入美国市场制造有利条件。虽然他就职后并没有如竞选期间所承诺的，向所有中国商品征收45％关税，也没有把中国列为货币操纵国，但观察家预测，中美未来的贸易摩擦在所难免。

钟山今天强调：“贸易战不符合两国和两国人民的根本利益，可以说有百害而无一利。”

谈到美国新任商务部长罗斯，钟山表示，罗斯曾是一名优秀的企业家、是个谈判高手，他期待与罗斯见面。他说：“我愿意和优秀的人打交道，因为优秀的人善于从长远和战略上去思考问题。”

钟山刚在两周前由商务部副部长升任正部长，这是他履新后的首场记者会。他在一个多小时的记者会上表现四平八稳，重申了中国政府在外贸和对外投资等问题上的立场。

在对外投资问题上，中国政府去年底表示将加强对企业境外投资的监督，有分析认为，这是为了抑制不断加剧的资金外流。

钟山今天说，这类分析是“不正确的”。他表示，中国政府一直鼓励有实力的企业走出去，参与国际竞争与合作，但是有“少量企业”走出去存在“盲目的、非理性的行为”。

钟山说，这类企业因经验和实力不足，到境外投资后，经营管理上都出现了问题，甚至还会给中国的形象造成负面影响。他表示，政府不仅不鼓励这类投资，“还要对这些企业进行监管”。

他说：“‘行稳方能致远’，我们想通过各方努力，使得中国的企业能够走得更稳、更远、更好。”

另一方面，钟山上周一（6日）对菲律宾做了四天访问，这是他就任商务部部长后的首次出访。舆论认为中方高调宣扬中菲关系回暖，是要借此提醒其他国家，与中国维持亲密友好的关系将会有经济回报。

中菲关系在前总统阿基诺三世执政时因菲律宾单方面提请南中国海仲裁案而陷入低潮。不过，杜特尔特去年6月底上台后大幅度扭转阿基诺的对华外交路线，没有高调宣扬仲裁案的外交胜利，中方也因此予以相应“奖励”。杜特尔特去年10月访华时，中菲两国签署了总值135亿美元（约190亿新元）的协议。

钟山今天形容，他此次访菲“坦诚务实、成果丰硕”，他也和菲律宾贸工部长洛佩兹共同主持召开中菲两国政府经贸联委会第28次会议。

他指出，作为中菲最重要的经贸合作机制之一，经贸联委会会议此前中断了六年，这次能重新恢复，“大大增强了菲律宾人民的信心”。

钟山表示，中菲今后将在贸易、投资、园区建设和重大基础设施建设等领域加强合作，中国也将在菲共建工业园区，推动菲律宾的现代化和工业化。