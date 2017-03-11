台退伍军人抗议年金改革 不符普遍民意

台湾退伍军人抗议年金改革的行动持续升温，继“八百壮士”在立法院外“埋锅造饭”后，另一批退役官兵今午集结“炮打”国防部，指控当局黑箱作业，不经协商即拟定改革方案。陈情抗议行动一波接着一波，观察人士认为，退伍军人欲阻挡年金改革的诉求与普遍民意不符，难争取认同，也恐在军营爆发“丢毒包”事件之际，进一步伤害国军形象，殃及民众对军人的观感和信心。

台湾退伍军人权益保障协会今天发动“311炮打国防部”，数以百计的抗议者在大批警力驻守的国防部正门外，燃放鞭炮和冲天炮，扬言“路权申请到明天，部长不出来，我们不离开”。国防部最后由资源司司长陈正棋出面收下陈情抗议书，并表示当局会在下来一个月举行公听会。

国防部今天也发声明强调，会持续与退辅会、退伍军人团体交流意见，搜整有关军人年金改革各项建言，吁请退役袍泽冷静与理性面对，切勿听信不实信息。

民进党政府原先强调军人的年金改革方案，因其职业特殊，决定将之与公教团体的年改方案分开处理。岂料近期却流传出军方版本，军人的18％优惠存款利率将和公教人员一并六年内退场，引发退役军人高度不满，质疑蔡英文政府最初的承诺只是缓兵之计，目的是要将军公教各个群体击破。

据报道，国防部拟案建议将官的所得替代率逐年下修至65％，校官降至70％，士官75％。至于长期被外界诟病的18％优惠存款则分年降至3％。

“这是个违法的改革，废除18％的法援依据在哪里？没有！政府只是很简单告诉你，‘国家快破产了，你们再领下去年金就会倒’。这根本不能是个理由。”台湾退伍军人权益保障协会秘书长邱柏榕气愤地向《联合早报》大表不满。

依台湾政府先前公布的资料，军人的基金保费早在2011年失衡，并预计在2020年用罄，在军公教劳团体中最先破产。但四年前以少校军阶退役的邱柏榕却执意认为，“年金破产说”纯属“以讹传讹”。他说：“台湾在全球没有负债，外汇存底正成长，在没有欠钱的情况下，你为什么讲年金会破产？中华民国外汇存底还那么多，结果你说它要破产，你不觉得这个很矛盾吗？”

但邱柏榕坦言，时代变迁，优存利率不再合乎适宜，改革确实有其必要性，“但调整的方式应该是大家来协商，我们抗议最主要的诉求就是，国防部一直不跟我们谈嘛！”领导“八百壮士”的退役中将吴斯怀也批评政府说一套做一套，“用谎言安抚军人”。他解释，军人反对18％优存六年内归零，绝不是因为情绪，而是因为优存具备法源依据，“政府若要删减，就须先修法”。

台湾政府是在1958年通过《陆海空军退伍除役官兵优惠储蓄存款办法》，让退伍军人将退伍金存放台湾银行领取18％优惠存款。公务员和教育人员也分别在1960年及1965年比照办理。1995年，政府实施军公教退抚新制后，加入军公教行列者，其年资不再适用优存利率，但先前的年资仍然适用，直到死亡为止。据统计，目前受惠18％的军公教约41万人，其中军人达19万人。

虽然退伍官兵多以捍卫军人权益和尊严反对年金改革，但强硬的抗争手法和态度却开始引起社会反感，譬如日前数名退役军人闯入与他们无关的考试院公务员年改案公听会闹场，同考试院副院长李逸洋对骂，迫使会议暂停。台湾师范大学政治系教授范世平说：“现在上街头的都是将领、星星满天飞，一般社会大众会觉得，你领了那么多的退休金，你们有什么资格或什么样的正当性？”

担任立法院外交及国防委员会召集委员的民进党立委王定宇接受《联合早报》访问时也批评，版本根本尚未出炉，退伍军人就大动作抗议，实在是“师出无名”，“不可能得到社会认同”。他质疑，高阶退将上街头“到底是真的为军人谋福利，还是另有政治动机？”

王定宇也认为，接连不断的抗争行动“多少会影响”民众对军队的整体观感，但立委们都会不断告诉人民，抗议的退将是少数，“不要因为他们的恶行而影响对多数国军和退役军人的看法”。他也提醒抗议的退将，当少数人的作为引起广大社会反弹时，政府要为军人争取更好的年金方案或难以得到民众支持，“最后害到的是你们军中的晚辈”。