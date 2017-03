陈茂波：乐见港青关注社会事务　但部分人“钻牛角尖”

(联合早报网讯)香港财政司长陈茂波发表题为《集思广益 共创美好将来》网志,提到过去一星期出席了青协的预算案论坛,与数百位现场和网上中学生和青少年交流。他指,很高兴见到香港新一代十分关注社会事务,也对未来抱有理想、有抱负、有热诚,但部分年轻人或许对前景感到焦虑不安,有时甚至会“钻牛角尖”。

据明报报道,陈茂波寄语新一代紧记“办法总比困难多”,“只要我们面向阳光,阴暗的身影永远会在我们身后。若我们保持积极乐观的态度,朝着目标奋发向上,努力的付出一定能引领我们找到光明的前路;而香港的未来,也靠大家努力去成就,一同创造美好的明天”。

陈茂波另参与了香港专业联盟午餐会,英文讲题是“To spend, or not to spend?”他表示,今年度政府录得超乎预期、900多亿盈余,重申是“应使则使”,“我们必须保持头脑冷静,考虑盈余的性质及来源、香港和外围的经济环境、社会未来需要,以及社会期望,务实地和负责任地应使则使”。

陈茂波又说,以政府现时财政实力,有能力更进取、善用资源推出更多关爱社群、谋划未来措施,亦会透过政策介入提升支柱产业优势和推动新兴产业发展,以及积极研究科研开支 加倍税务扣减等建议。